Khởi tố Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam Nguyễn Hải Bình

Ngày 15/5, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” theo Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Truyền thông Bihaco (BH Media), cơ quan điều tra khởi tố bị can Nguyễn Hải Bình, Tổng giám đốc Công ty BH Media, đồng thời là Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền Tác giả Việt Nam.

Ngoài ông Bình, cơ quan điều tra còn khởi tố nhiều cá nhân khác liên quan các vụ án về bản quyền như Võ Văn Nam, Giám đốc Công ty TNHH Lululola Entertainment; Nguyễn Minh Đức, chủ hộ kinh doanh Đồi Mặt Trời; Ngô Thanh Tùng, chủ hộ kinh doanh Thông Zeo; Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy thuộc Công ty TNHH Mây Sài Gòn; Diệp Văn Lập (ca sĩ Quang Lập), chủ Trung tâm Giọng ca để đời.

Bị can Nguyễn Hải Bình, Tổng giám đốc công ty BH Media, Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam. (Ảnh: Bộ Công an)

Theo Bộ Công an, việc khởi tố được thực hiện trong quá trình điều tra dấu hiệu vi phạm tại một số doanh nghiệp, đơn vị liên quan sau Công điện số 38 của Thủ tướng về tăng cường đấu tranh, ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Hiện cơ quan điều tra chưa công bố hành vi cụ thể của các bị can do vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan và xác minh tài sản phục vụ thu hồi theo quy định.

Theo tìm hiểu, BH Media được thành lập từ năm 2008, tự giới thiệu là công ty dẫn đầu trong công nghiệp nội dung số tại Việt Nam, có các sản phẩm triển khai tại Mỹ, Đức, Pháp...

Trước khi Nguyễn Hải Bình bị khởi tố, BH Media từng là tâm điểm chú ý của dư luận trong nhiều năm vì các vụ tranh chấp bản quyền âm nhạc gay gắt. Đơn vị này từng bị nhiều nhạc sĩ và Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC) phản ứng dữ dội vì hành vi quét và xác nhận chủ sở hữu bản quyền (thường gọi là "đánh gậy bản quyền") trên YouTube đối với nhiều tác phẩm âm nhạc lịch sử, ca khúc cách mạng, nhạc dân gian hoặc các sáng tác của các nhạc sĩ.

Năm 2021, nhạc sĩ Giáng Son phản ánh ca khúc Giấc mơ trưa do cô sáng tác bị YouTube gắn cảnh báo bản quyền liên quan BH Media. Nữ nhạc sĩ cho rằng doanh nghiệp này không sở hữu bản ghi do cô sản xuất.

Khi đó, BH Media giải thích họ chỉ khai thác một bản ghi khác của ca khúc do đối tác cung cấp, còn việc cảnh báo phát sinh từ hệ thống nhận diện tự động của YouTube. Doanh nghiệp sau đó cho biết đã gỡ xác nhận bản quyền liên quan.