Khởi công Trung tâm hành chính TP.HCM và Cảng quốc tế Cần Giờ dịp 30/4

Đây là thông tin được ông Lưu Văn Tấn, Trưởng phòng Quản lý đường thủy thuộc Sở Xây dựng TP.HCM chia sẻ chiều 2/4 tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội thành phố. Theo ông, dịp kỷ niệm 30/4 và 1/5 năm nay, TP.HCM dự kiến hoàn thành 2 công trình trọng điểm, đồng thời khởi công và động thổ 10 dự án lớn thuộc các lĩnh vực giao thông, giáo dục, đô thị, hạ tầng kỹ thuật, đường sắt đô thị và cảng biển.

Siêu cảng quốc tế Cần Giờ với mức đầu tư 128.872 tỷ đồng sẽ TP.HCM dự kiến động thổ giai đoạn 1 dịp 51 năm Giải phóng Miền Nam - Thống nhất đất nước.

Một trong 2 công trình, hạng mục dự án trọng điểm dự kiến hoàn thành dịp này là nhánh cầu N3, thuộc dự án xây dựng nút giao thông An Phú. Đây là hạng mục quan trọng, được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM, đồng thời tăng cường kết nối với cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Ở lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, dự án xây dựng Công viên Tân Chánh Hiệp (khu ao cá Tân Chánh Hiệp) cũng được đưa vào sử dụng trong dịp 30/4-1/5 tới, góp phần bổ sung không gian xanh và phục vụ nhu cầu vui chơi, sinh hoạt của người dân khu vực.

Về các dự án lớn sắp khởi công, lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp có 3 dự án gồm: Dự án nâng cấp Trường THPT Long Trường; dự án xây dựng mới Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM (cơ sở 2) giai đoạn 2; dự án Trường THPT chuyên Hùng Vương.

Ở lĩnh vực giao thông, hai dự án sắp được động thổ là đường cao tốc đô thị Hồ Tràm nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành và dự án tuyến Metro số 2 đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm (được kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối khu trung tâm thành phố hiện hữu với khu đô thị mới Thủ Thiêm, nằm trong tuyến kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành).

Một dự án đáng chú ý khác cũng dự kiến động thổ trong dịp lễ tới là trung tâm hành chính mới của thành phố và công viên cảnh quan tại hồ trung tâm Thủ Thiêm. Công trình này được xem là điểm nhấn trong quá trình phát triển đô thị mới Thủ Thiêm.

Cùng với đó, dự án khu vực cảng Nhà Rồng – Khánh Hội và mở rộng khu di tích, Bảo tàng Hồ Chí Minh cũng nằm trong danh sách dự kiến động thổ. Đây là dự án quan trọng nhằm chỉnh trang khu vực ven sông Sài Gòn, đồng thời phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của khu vực cảng Nhà Rồng.

Ngoài ra, 3 dự án đường thủy và cảng biển lớn cũng sẽ động thổ, gồm Cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link giai đoạn 2; dự án đầu tư xây dựng Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ; Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ giai đoạn 1.