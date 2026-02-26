TP.HCM dự kiến khởi công Công viên Cảng Nhà Rồng vào dịp 2/9

(VTC News) -

Trong thông báo kết luận về tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, Thường trực Thành ủy TP.HCM chỉ đạo các Sở, ngành khẩn trương hoàn tất hồ sơ, thủ tục pháp lý để khởi công dự án Công viên Cảng Nhà Rồng Khánh Hội gắn với mở rộng Khu Bảo tàng Hồ Chí Minh, không gian Văn hóa Hồ Chí Minh và mở rộng đường Nguyễn Tất Thành vào dịp 2/9.

Nhiệm vụ trước mắt từ nay đến hết tháng 3, TP.HCM tập trung chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; tổ chức tuyển quân năm 2026. Đồng thời, các ngành, địa phương phải khẩn trương xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp cụ thể tăng tốc, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10%.

Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu các cấp, ngành tập trung bắt tay vào công việc ngay sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ. Đồng thời rà soát toàn diện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của năm 2026, theo tinh thần tổng thể, đồng bộ, vừa trước mắt vừa lâu dài.

Nhiệm vụ được yêu cầu phải tập trung thực hiện hiệu quả là các vấn đề giải quyết ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập nước, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ và xây dựng thành phố không ma túy. Các ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này phải chuẩn hóa, nâng cao trách nhiệm theo hướng rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm.

Thường trực Thành ủy giao Đảng ủy UBND TP.HCM lãnh đạo UBND TP.HCM xử lý các công việc tồn đọng. Đồng thời tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn chuyên môn, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, nhất là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án đầu tư công.

Khu vực sẽ đầu tư Công viên Cảng Nhà Rồng Khánh Hội gắn với mở rộng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh nằm tại vị trí đắc địa bên sông Sài Gòn.

Cuối năm ngoái, Thường trực Thành ủy TP.HCM đã thống nhất chủ trương dừng dự án nhà ở tại khu vực Bến Nhà Rồng để làm Dự án Công viên Cảng Nhà Rồng Khánh Hội gắn với mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh, không gian Văn hóa Hồ Chí Minh.

Khu vực này cũng kết hợp mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và phát triển các dịch vụ công cộng, tạo không gian sinh hoạt văn hóa ven sông, kết nối với trung tâm thành phố.

Khu đất cảng Nhà Rồng - Khánh Hội rộng hơn 31ha, nằm ven sông Sài Gòn, tiếp giáp trung tâm TP.HCM.

Năm 2016, UBND TP.HCM chấp thuận cho một doanh nghiệp thực hiện dự án Khu phức hợp Nhà Rồng – Khánh Hội trên diện tích này, gồm trung tâm thương mại, 3.116 căn hộ, 32 biệt thự, trường học và trạm y tế, hạ tầng kỹ thuật...

Trong báo cáo về phương án quy hoạch tổng thể khu đất Cảng Khánh Hội, được Sở Quy hoạch - Kiến trúc trình UBND TP.HCM sau khi Thường trực Thành ủy thông qua chủ trương dựng dự án nhà ở, gần 60% diện tích khu đất này sẽ làm công viên, tăng 15 lần so với trước.

Phần đất thuộc cảng Khánh Hội (rộng khoảng 31,5 ha, chưa tính khu Bến Nhà Rồng - Bảo tàng Hồ Chí Minh) sẽ được phân bổ với 60% cho công viên cây xanh, mặt nước; 20% cho công trình công cộng; 20% cho khu cảng quốc tế.

Đường Nguyễn Tất Thành kết nối khu Nam Thành phố với khu trung tâm cũng được mở rộng về phía cảng Khánh Hội.

Bến Nhà Rồng - nay là Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh TP.HCM, là cụm di tích lịch sử gắn liền với sự kiện ngày 5/6/1911, Bác Hồ rời Sài Gòn ra đi tìm đường cứu nước. Nơi này chỉ cách phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng vài trăm mét.