Tin thế giới nổi bật trong ngày 16/5

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay sáng 16/5, các diễn biến chính tập trung vào việc Israel và Lebanon gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày, phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề Đài Loan, tuyên bố của ông Trump liên quan tới tàu dầu Trung Quốc đi qua eo biển Hormuz, chiến dịch Israel nhắm vào lãnh đạo quân sự Hamas và kế hoạch Nhật Bản tăng cường xuất khẩu vũ khí sang Philippines.

Israel và Lebanon gia hạn ngừng bắn thêm 45 ngày

Israel và Lebanon đã đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày sau các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian nhằm hạn chế xung đột tại miền nam Lebanon. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott, thỏa thuận mới sẽ kéo dài lệnh chấm dứt thù địch hiện tại để tạo điều kiện cho các vòng đàm phán tiếp theo trong những tuần tới.

Xe quân sự Israel ở Lebanon. (Ảnh: Reuters)

Các cuộc gặp được đánh giá là tích cực, trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và Hezbollah vẫn tiếp diễn lẻ tẻ tại miền nam Lebanon - nơi quân đội Israel đang duy trì một “vùng an ninh”.

Phía Lebanon cho biết mục tiêu ưu tiên là chấm dứt hoàn toàn các hành động quân sự, trong khi Israel tiếp tục yêu cầu Hezbollah phải bị giải giáp trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình dài hạn nào. Mỹ dự kiến mở thêm một “kênh đàm phán an ninh” tại Lầu Năm Góc vào cuối tháng 5 để thúc đẩy tiến trình hòa giải giữa hai bên.

Ông Trump: Đài Loan không nên tuyên bố độc lập

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/5 cho rằng Đài Loan không nên tuyên bố độc lập và cần duy trì hiện trạng nhằm tránh nguy cơ xung đột quân sự với Trung Quốc. “Tôi không muốn thấy có bên tuyên bố độc lập. Tôi muốn cả họ và Trung Quốc đều hạ nhiệt tình hình”, ông Trump phát biểu sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Bắc Kinh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trên chuyên cơ Không lực Một ngày 15/5. (Ảnh: New York Times)

Ông Trump cho biết vấn đề Đài Loan là một trong những chủ đề quan trọng nhất trong các cuộc trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh Washington hiện chưa phê duyệt thương vụ bán vũ khí lớn mới cho Đài Loan và tiếp tục duy trì chính sách hiện tại đối với hòn đảo này.

Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi Mỹ “hết sức thận trọng” trong cách xử lý vấn đề Đài Loan để tránh đẩy quan hệ song phương vào tình huống nguy hiểm.

Ông Trump: Mỹ cho phép tàu dầu Trung Quốc đi qua Hormuz

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 15/5, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đã cho phép ba tàu chở dầu Trung Quốc đi qua eo biển Hormuz hồi đầu tuần. Ông Trump cho biết các tàu này chở dầu Iran và được lưu thông nhằm duy trì hoạt động vận tải tại tuyến hàng hải chiến lược giữa lúc căng thẳng khu vực gia tăng.

Theo Tổng thống Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng bày tỏ mong muốn eo biển Hormuz tiếp tục được mở cửa do Bắc Kinh phụ thuộc lớn vào nguồn dầu nhập khẩu từ Trung Đông. Ông Trump đồng thời tiếp tục gây sức ép với Iran, kêu gọi Tehran nhanh chóng đạt được thỏa thuận nhằm tránh nguy cơ xung đột leo thang mạnh hơn trong khu vực.

Israel tuyên bố tiêu diệt lãnh đạo quân sự cấp cao Hamas

Ngày 15/5, Israel tiến hành không kích vào thành phố Gaza nhằm vào ông Izz al-Din al-Haddad - lãnh đạo quân sự cấp cao của Hamas tại Gaza.

Theo tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz, ông al-Haddad là một trong những nhân vật chủ chốt đứng sau cuộc tấn công ngày 7/10/2023 nhằm vào Israel.

Khói bốc lên sau cuộc không kích tại Gaza. (Ảnh: Reuters)

Lực lượng cứu hộ Gaza cho biết vụ không kích đánh trúng một tòa nhà dân cư và một phương tiện gần đó, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng cùng hàng chục người bị thương. Hiện Israel cho biết các dấu hiệu ban đầu cho thấy chiến dịch ám sát đã thành công, song Hamas chưa xác nhận thông tin liên quan đến ông al-Haddad.

Nhật Bản tính xuất khẩu thêm vũ khí sang Philippines

Truyền thông Nhật Bản ngày 15/5 cho biết Tokyo đang cân nhắc xuất khẩu tên lửa đất đối hạm Type 88 sang Philippines trong bối cảnh hai nước tăng cường hợp tác quốc phòng. Tên lửa Type 88 có tầm bắn hơn 100 km và vừa được lực lượng Nhật Bản sử dụng trong cuộc tập trận chung với Philippines hồi đầu tháng 5.

Ngoài tên lửa chống hạm, Nhật Bản cũng đang xem xét khả năng xuất khẩu tàu hộ tống lớp Abukuma và tên lửa đất đối không Type 03 cho Manila.

Động thái diễn ra sau khi Nhật Bản nới lỏng các quy định về xuất khẩu vũ khí hồi tháng 4 và trong bối cảnh Philippines tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội.