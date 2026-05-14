Lỗ lũy kế của EVN giảm từ hơn 44.700 tỷ còn 5.611 tỷ đồng

Đến hết năm 2025, số lỗ luỹ kế của Công ty mẹ - EVN chỉ còn khoảng 5.611 tỷ đồng.

Thông tin vừa được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cập nhật ngày 14/5 cho thấy một bức tranh khác về tình hình tài chính của tập đoàn này.

Trước đó, Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp đã đăng tải nội dung Hồ sơ thẩm định dự án sửa đổi Luật Điện lực, trong đó có dự thảo Tờ trình của Bộ Công thương về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 61/2024/QH15. Trong đó có nội dung: “Đến hết năm 2024, do hoạt động kinh doanh của EVN có lãi nên số lỗ luỹ kế của Công ty mẹ - EVN còn khoảng 44.792 tỷ đồng”.

Tại thông tin cập nhật ngày 14/5, EVN cho biết: Trong năm 2024 và 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN được cải thiện đáng kể. Vì vậy, tính đến hết năm 2025, số lỗ luỹ kế của Công ty mẹ - EVN chỉ còn khoảng 5.611 tỷ đồng.

Trước đó, trong dự thảo tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 61/2024/QH15, Bộ Công Thương cho biết thời gian qua vẫn còn một số khoản chi phí phục vụ trực tiếp cho việc sản xuất, cung ứng điện chưa được tính toán, bù đắp đầy đủ trong giá bán lẻ điện bình quân, dẫn đến hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) bị lỗ trong giai đoạn 2022-2023.

Cụ thể, để giảm thiểu ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến an sinh xã hội và phát triển kinh tế đất nước, giá điện năm 2022 được giữ nguyên không điều chỉnh tăng khi thông số đầu vào như giá nhiên liệu (giá than nhập khẩu, giá khí) tăng cao do xung đột Nga - Ukraine.

Giá điện năm 2023 mặc dù được điều chỉnh nhưng ở mức khá thận trọng do có xem xét đến tình hình kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội. Vì vậy, mức điều chỉnh thực tế năm 2023 vẫn thấp hơn nhiều so với tính toán, dẫn đến chưa thu hồi đầy đủ chi phí phát sinh.

Do đó, dự thảo Luật đã bổ sung trường hợp chi phí hợp lý, hợp lệ phục vụ cho việc sản xuất, cung ứng điện của đơn vị bán lẻ điện chưa được bù đắp đầy đủ trong các lần tính toán, điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân thì được phân bổ vào các lần điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tiếp theo.