Khởi công Metro Bến Thành - Thủ Thiêm, cảng Cái Mép Hạ ngay sau Tết Bính Ngọ

Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết Thành phố đã chỉ đạo và các đơn vị liên quan đang tích cực hoàn thiện các phần việc cuối cùng của nhiều dự án quan trọng, để sau Tết Bính Ngọ đồng loạt khởi công thực hiện.

Các dự án bao gồm Metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm, Cảng Cái Mép Hạ,Trung tâm hành chính mới đặt tại Thủ Thiêm, Khu đô thị Đại học Quốc tế Berjaya và nhiều công trình, dự án khác.

Phối cảnh toàn khu vực đặt Trung tâm hành chính của TP.HCM.

Bên cạnh đó, nhiều công trình trọng điểm đang hoàn thành, đưa vào sử dụng ngay dịp Tết Bính Ngọ.

Trong đó đặc biệt quan trọng là hầm chui của nút giao An Phú trên đường Mai Chí Thọ, tiếp giáp Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây; cùng một loạt các công viên như Công viên nước 15ha ở Vũng Tàu, công viên số 1 Lý Thái Tổ (dự kiến hoàn thành phục vụ nhân dân chiều 25 tháng Chạp).

Liên quan đến chỉnh trang các khu đất làm công viên tạm để người dân du xuân, ông Lâm cho biết ngoài 9 khu đất Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất, Sở Xây dựng và phường Sài Gòn, phường Bến Thành đã chủ động làm việc với các chủ đầu tư, chỉnh trang thêm 4 khu đất với khoảng 5 ha.

Ông Lâm cho biết Tết đầu tiên của TP.HCM mới, Thành phố có thêm khoảng 25 ha công viên cây xanh, đất không gian công cộng để người dân du xuân. Hiện các trục đường khu vực trung tâm Thành phố như Lê Lợi, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, các vòng xoay tại 7 nút giao đang được chỉnh trang cơ bản và hoàn tất trong tuần này, tạo diện mạo mới cho phố phường để người dân vui chơi Tết.

Phối cảnh ga Thủ Thiêm của tuyến Metro Bến Thành-Thủ Thiêm (Nguồn: ĐQM)

Với các công trình trọng điểm đang đẩy nhanh thi công, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết một số đơn vị đã được đề xuất và đăng ký thi công xuyên Tết như Vành đai 3, rạch Xuyên Tâm, để đảm bảo tiến độ.

Riêng tuyến Vành đai 3, theo Ban Quản lý dự án các công trình giao thông TP.HCM, có hơn 300 công nhân, kỹ sư với 90 thiết bị sẽ làm việc xuyên Tết.

Tuyến đường Vành đai 3 sẽ thi công xuyên Tết để đảm bảo tiến độ.

Ngoài ra, các dự án theo phương thức PPP của các nhà đầu tư tư nhân như Khu thể thao Rạch Chiếc, cầu Cần Giờ, Phú Mỹ 2... Sở cũng đã họp, quán triệt, yêu cầu đẩy nhanh thi công.

Metro đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm là một trong nhiều dự án đang được TP.HCM đẩy nhanh các thủ tục để chuẩn bị khởi công. Dự án với vốn đầu tư khoảng 33.000 tỷ đồng, TP.HCM đã giao Tập đoàn Thaco nghiên cứu, lập báo cáo khả thi và dự kiến khởi công trước 30/4.

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Sở Xây dựng ngày 16/1, lãnh đạo cho biết dự kiến, Metro Bến Thành - Thủ Thiêm sẽ khởi công vào dịp 30/4, hoàn thành toàn tuyến vào năm 2030, tạo trục kết nối chiến lược giữa sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành.

Với cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ, UBND TP.HCM cũng vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận 3 nhà đầu tư thực hiện là Tập đoàn Geleximco - Công ty Cổ phần; Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Quốc tế (ITC Corp) và Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Rạch Xuyên Tâm cũng là công trình trọng điểm thi công xuyên Tết.

Dự án có công suất thiết kế toàn cảng đạt 10,8 triệu TEU/năm, tổng vốn đầu tư 50.820 tỷ đồng (tương đương khoảng 1,97 tỷ USD).

Dự án được chia làm 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn xây dựng và đưa bến cảng đầu tiên vào khai thác từ quý IV/2028, với công suất 2 triệu TEU/năm.

2 giai đoạn tiếp theo tiếp tục mở rộng, hoàn thiện toàn bộ dự án, nâng tổng công suất lên 10,8 triệu TEU/năm.

Trung tâm chính trị, hành chính mới của TP.HCM có quy mô tối đa 30 tầng, đặt tại trung tâm khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự kiến Trung tâm hành chính đáp ứng nhu cầu làm việc cho khoảng 6.000 cán bộ, công chức, viên chức. Mỗi ngày sẽ đón tiếp khoảng 1.500 - 2.000 lượt công dân và đại diện doanh nghiệp thông qua hệ thống "một cửa" hiện đại.

TP.HCM dự kiến đưa công trình vào sử dụng trong năm 2027.

Khu đô thị Đại học Quốc tế Berjaya tại Hóc Môn là dự án có tổng vốn đầu tư rất lớn, với khoảng 3,5 tỷ USD, diện tích 880 ha, dự kiến hoàn thiện, vận hành đầu năm 2035.