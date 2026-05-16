Xe buýt cháy ngùn ngụt trên phố Hà Nội, 10 hành khách thoát nạn

(VTC News) -

Ngày 16/5, lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy xe buýt trên phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Chiếc xe buýt cháy ngùn ngụt trên đường.

Vụ cháy xảy ra lúc 9h52 cùng ngày, trước số nhà 42D Lý Thường Kiệt. Thời điểm trên, xe buýt tuyến 03 của Xí nghiệp Bus Hà Nội, mang BKS 29B-193.xx, do tài xế Phạm Trung Kiên điều khiển bất ngờ bốc cháy. Trên xe có khoảng 10 hành khách, tất cả đều kịp thời sơ tán an toàn.

Chiếc xe buýt bị hư hỏng sau vụ cháy.

Ngọn lửa ngùn ngụt kèm khói đen nhanh chóng bao trùm toàn bộ thân xe. Chứng kiến hoả hoạn, nhiều người đi đường hoảng sợ.

Người dân tự chữa cháy bằng 10 bình bọt. Sau đó, lực lượng PCCC và CNCH đến hiện trường, khống chế đám cháy.

Hai ô tô đỗ bên cạnh bị ảnh hưởng bởi vụ cháy.

Tại hiện trường, chiếc xe buýt bị cháy trơ khung. Hai ô tô bên cạnh bị vụ cháy làm ảnh hưởng, thiệt hại phần thân xe.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đang phối hợp các lực lượng bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, sáng sớm 9/5, một ô tô cũng bị cháy rụi khi đang đi trên đường Vành đai 3 trên cao, Hà Nội.

Cụ thể, ông N.V.C. (trú ở chung cư Kim Văn - Kim Lũ) lái xe ô tô loại 0,5 tấn, hiệu Suzuki, biển số 29D-502.xx chở vật liệu xây dựng, chạy trên đường Vành đai 3 trên cao, hướng cầu Thanh Trì đi Cầu Giấy.

Khi đi đến đoạn đối diện số 35 Nguyễn Xiển, thuộc địa bàn phường Khương Đình, ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt, lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ chiếc xe.

Tại hiện trường, ô tô bị cháy trơ khung, may mắn không có người bị thương.