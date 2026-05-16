CSGT đội nắng gần 40°C xử lý xe quá tải trên đường Hồ Chí Minh

Video: CSGT Hà Nội xử phạt xe quá tải trên đường Hồ Chí Minh
Giữa trưa tháng 5, tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Xuân Mai (Hà Nội) nóng hầm hập dưới cái nắng gần 40°C.
Dòng xe tải, xe ben nối đuôi nhau di chuyển liên tục trên trục đường cửa ngõ phía Tây Thủ đô.
Trong điều kiện thời tiết oi bức, tổ công tác của Đội CSGT số 12 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) vẫn duy trì chốt kiểm tra, tập trung xử lý các phương tiện có dấu hiệu vi phạm tải trọng, cơi nới thành thùng và để vật liệu rơi vãi ra đường.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, hiện nay lượng xe tải lưu thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh rất lớn. Nhiều phương tiện chở đất đá, vật liệu xây dựng từ khu vực các mỏ đá phía Hòa Bình cũ về Hà Nội hoạt động liên tục trong ngày.
Dù phần lớn tài xế chấp hành quy định về tải trọng và che chắn hàng hóa, lực lượng chức năng vẫn phát hiện một số trường hợp vi phạm.
Nhiều xe có dấu hiệu chở quá tải 10-30%, thành thùng bị cơi nới hoặc để đất cát rơi xuống mặt đường trong quá trình lưu thông.
Giữa thời tiết nắng gắt, các chiến sĩ CSGT liên tục ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra giấy tờ, cân tải trọng và đo kích thước thành thùng phương tiện.
Một số tài xế bày tỏ mong muốn được bỏ qua lỗi vi phạm, tuy nhiên tổ công tác kiên quyết xử lý theo quy định.
Một cán bộ Đội CSGT số 12 cho biết, việc xử lý xe quá tải thường mất nhiều thời gian hơn các lỗi vi phạm thông thường. Ngoài kiểm tra thực tế phương tiện, lực lượng chức năng còn phải đối chiếu nhiều loại giấy tờ liên quan đến đăng kiểm và tải trọng xe. “Có trường hợp tài xế không mang đủ giấy tờ nên phải gọi điện cho chủ xe hoặc doanh nghiệp gửi bổ sung. Nhiều vụ việc mất cả tiếng đồng hồ, thậm chí lâu hơn mới hoàn tất việc xác minh để xử lý”, vị cán bộ này thông tin.
Trong thời gian ngắn lập chốt kiểm tra, Đội CSGT số 12 đã phát hiện và xử lý nhiều xe tải vi phạm.
Các trường hợp chở hàng vượt tải trọng 10-30% đều bị lập biên bản xử phạt.
Với những xe thuộc doanh nghiệp, mức xử phạt có thể lên tới gần 12 triệu đồng.
Song song với kiểm tra tải trọng, lực lượng chức năng cũng xử lý các phương tiện chở đất đá làm rơi vãi vật liệu xuống đường. Theo quy định, hành vi này bị xử phạt hành chính khoảng 3 triệu đồng.
Từ nhiều năm nay, tình trạng xe quá tải hoạt động trên tuyến đường Hồ Chí Minh luôn là vấn đề khiến người dân lo ngại. Đây là tuyến đường có mật độ xe ben, xe tải chở vật liệu xây dựng lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và gây ô nhiễm môi trường.
Đại diện Đội CSGT số 12 cho biết, ngoài việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, đơn vị còn đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu các doanh nghiệp vận tải ký cam kết chấp hành quy định về tải trọng và che chắn hàng hóa. “Việc xử lý nghiêm các hành vi chở quá tải, cơi nới thành thùng hay để vật liệu rơi vãi không chỉ nhằm răn đe mà còn góp phần ngăn ngừa tai nạn giao thông có thể xảy ra”, đại diện đơn vị cho biết. Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, việc siết chặt kiểm tra hoạt động vận tải đất đá, phế thải từ các công trường là giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hạn chế nguy cơ tai nạn và bảo vệ hạ tầng giao thông trên các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô.
