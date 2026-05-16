Khi cái nóng oi ả của mùa hè ập đến, quạt hơi nước và quạt phun sương trở thành "cứu tinh" nhiều gia đình. Khác với quạt điện thông thường, hai loại thiết bị này sử dụng nước để làm mát và cân bằng độ ẩm, mang lại cảm giác dễ chịu tức thì.

Tuy nhiên, chính cơ chế hoạt động bằng nước kết hợp với luồng không khí liên tục lại biến chúng thành nơi lý tưởng cho bụi bẩn, vi khuẩn và nấm mốc tích tụ. Một chiếc quạt không được vệ sinh định kỳ không chỉ giảm hiệu suất làm mát, tiêu tốn điện năng mà còn vô tình phát tán mầm bệnh vào không gian sống.

Quạt phun sương, quạt hơi nước rất hữu dụng trong mùa hè nhưng cũng dễ nấm mốc nếu không được chăm sóc. (Ảnh: iStock)

Các mẹo làm sạch quạt hơi nước, quạt phun sương

Để bảo vệ sức khỏe gia đình và kéo dài tuổi thọ cho thiết bị, việc trang bị những mẹo làm sạch đúng cách là vô cùng cần thiết.

Khử khuẩn bằng giấm trắng

Bình chứa nước là trái tim của hệ thống làm mát nhưng lại là nơi dễ bị lãng quên nhất khiến vi khuẩn và rêu mốc sinh sôi. Khi nước để lâu ngày, đáy bình sẽ xuất hiện một lớp nhớt trơn trượt và có mùi hôi khó chịu.

Để giải quyết triệt để vấn đề này, bạn hãy xả toàn bộ lượng nước cũ ra ngoài qua van xả dưới đáy. Sau đó, thay vì chỉ dùng nước lã, bạn hãy pha hỗn hợp giấm trắng và nước ấm theo tỷ lệ một ba rồi đổ vào bình. Giấm trắng chứa axit axetic tự nhiên, có khả năng khử trùng mạnh mẽ và hòa tan các cặn vôi cứng đầu mà không gây mài mòn nhựa.

Bạn ngâm bình chứa nước trong hỗn hợp khoảng 15 đến 20 phút, sau đó dùng bàn chải lông mềm hoặc một miếng bọt biển chà nhẹ nhàng khắp các góc cạnh. Cuối cùng, súc lại bình thật sạch bằng nước sạch nhiều lần cho đến khi không còn mùi giấm, đảm bảo nguồn nước tiếp theo luôn tinh khiết.

Bình chứa nước rất dễ ẩm mốc, có mùi. (Ảnh: Điện máy Xanh)

Vệ sinh tấm làm mát và màng lọc bụi

Tấm làm mát đối với quạt hơi nước và màng lọc bụi đối với quạt phun sương đóng vai trò như những lá phổi, lọc sạch không khí trước khi thổi ra ngoài. Bộ phận này thường tích tụ một lượng bụi mịn khổng lồ sau vài tuần sử dụng, làm cản trở lưu thông gió và giảm sâu hiệu quả làm mát.

Bạn cần cẩn trọng tháo các tấm này ra khỏi mặt lưng hoặc hai bên hông của quạt theo đúng chỉ dẫn của nhà sản xuất. Mẹo nhỏ ở đây là tuyệt đối không dùng bàn chải cứng chà xát mạnh vì dễ làm rách hoặc biến dạng cấu trúc của tấm làm mát.

Thay vào đó, bạn hãy dùng vòi xịt nước với áp lực vừa phải, xịt từ trong ra ngoài để bụi bẩn trôi theo dòng nước. Nếu vết bẩn quá cứng đầu, bạn có thể ngâm tấm làm mát vào chậu nước pha nước rửa chén loãng trong mười phút trước khi xịt sạch. Sau khi rửa, dựng đứng tấm làm mát ở nơi bóng râm, thoáng gió cho khô tự nhiên, tránh phơi trực tiếp dưới ánh nắng gay gắt vì nhiệt độ cao có thể làm hỏng chất liệu.

Sử dụng tăm bông vệ sinh

Đối với quạt phun sương, hệ thống béc phuc sương là linh kiện tinh vi, rất dễ bị tắc nghẽn do khoáng chất có trong nước kết tủa thành cặn canxi. Khi các lỗ phun nhỏ li ti bị bít kín, sương phun ra sẽ không đều, bị nhỏ giọt hoặc thậm chí ngừng hoạt động hoàn toàn.

Để xử lý vùng không gian siêu nhỏ này, những chiếc tăm bông nhỏ là trợ thủ đắc lực. Bạn hãy thấm một chút giấm nguyên chất hoặc nước cốt chanh vào đầu tăm bông rồi nhẹ nhàng lau xung quanh đầu béc phun.

Axit trong chanh và giấm sẽ nhanh chóng làm mềm và hòa tan các mảng bám cặn vôi bám chặt xung quanh lỗ phun. Việc làm sạch chi tiết này giúp làn sương phun ra luôn mịn màng, phủ đều và không gây đọng nước trên sàn nhà.

Béc phun (đầu phun sương) dễ bị bỏ qua khi vệ sinh. (Ảnh: META)

Lau chùi cánh quạt và lồng quạt

Cánh quạt và lồng quạt là nơi tiếp xúc trực tiếp với luồng gió nên luồng tĩnh điện sinh ra trong quá trình quay sẽ hút rất nhiều bụi bẩn bám vào bề mặt. Lớp bụi này không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn làm nặng cánh quạt, khiến động cơ phải hoạt động nặng nề hơn và gây ra tiếng ồn lớn.

Bạn hãy tháo lồng quạt phía trước ra, dùng một chiếc khăn vải mềm sợi microfiber thấm nước ấm đã pha chút nước rửa chén để lau sạch từng nan lồng và cánh quạt. Một lưu ý cực kỳ quan trọng trong bước này là phải bảo vệ khu vực motor và các mạch điện tử điều khiển ở phía sau.

Bạn tuyệt đối không được xịt nước trực tiếp vào thân quạt hoặc dùng khăn quá sũng nước để lau chùi các khu vực gần nút bấm. Nước lọt vào bên trong động cơ sẽ gây ra nguy cơ chập cháy, rỉ sét linh kiện và làm hỏng quạt ngay khi cắm điện trở lại. Hãy luôn dùng khăn vắt thật ráo và lau khô lại một lần nữa bằng khăn sạch sau khi hoàn tất.

Lồng quạt là bộ phận dễ bám bụi nhưng khó vệ sinh. (Ảnh: Kangaroo)

Khử mùi hôi bằng tinh dầu tự nhiên

Sau khi tất cả các bộ phận đã được làm sạch và lau khô hoàn toàn, bạn tiến hành lắp ráp chúng lại theo trình tự ngược lại lúc tháo ra. Tuy nhiên, đôi khi dù đã rửa sạch nhưng quạt vẫn có thể thoang thoảng mùi ẩm mốc đặc trưng của nhựa và nước cũ.

Mẹo cuối cùng để mang lại không gian thư giãn tuyệt đối là sử dụng tinh dầu tự nhiên để khử mùi và làm mát không khí. Trước khi đổ nước mới vào bình chứa, bạn hãy nhỏ từ 3 đến 5 giọt tinh dầu nguyên chất trực tiếp vào nước hoặc vào một miếng bông gòn nhỏ rồi đặt gần khay chứa nước.

Thêm vài giọt tinh dầu chuyên dụng khi thay nước giúp đánh bay mùi nhựa lâu ngày. (Ảnh: Dienmaycholon)

Các loại tinh dầu như sả chanh, bạc hà, tràm trà hoặc bưởi là những lựa chọn hoàn hảo vì chúng không chỉ có mùi hương dễ chịu mà còn sở hữu đặc tính kháng khuẩn, đuổi muỗi rất tốt. Khi bạn bật quạt lên, luồng hơi nước mang theo hương thơm tinh dầu dịu nhẹ sẽ lan tỏa khắp căn phòng, mang lại cảm giác sảng khoái và thư thái như đang ở spa.

Việc duy trì thói quen vệ sinh với năm mẹo đơn giản này không chỉ giúp chiếc quạt hơi nước, quạt phun sương luôn bền bỉ như mới mà còn bảo vệ trọn vẹn sức khỏe hô hấp cho cả gia đình bạn suốt mùa hè.

Lưu ý khi làm sạch quạt hơi nước, quạt phun sương

Trước khi bắt tay vào quá trình làm sạch, việc hiểu rõ tần suất vệ sinh phù hợp cho từng bộ phận sẽ giúp bạn tối ưu hóa thời gian và công sức. Thông thường, bình chứa nước cần được cọ rửa từ một đến hai lần một tuần vì đây là nơi dễ đọng cặn và nhớt nhất.

Tấm làm mát và màng lọc bụi nên được làm sạch khoảng hai tuần một lần, trong khi tổng thể thân quạt và cánh quạt có thể vệ sinh định kỳ mỗi tháng. Nguyên tắc an toàn bạn tuyệt đối không được bỏ qua là ngắt hoàn toàn nguồn điện của quạt.

Bạn cần rút phích cắm ra khỏi ổ điện và di chuyển quạt đến một khu vực khô ráo, rộng rãi để thao tác. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng các dụng cụ cũng giúp quá trình làm sạch diễn ra mượt mà và an toàn tuyệt đối cho cả bạn lẫn thiết bị.