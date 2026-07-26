Khoảnh khắc bão Noul càn quét nam Trung Quốc, gió giật dữ dội quật đổ công trình

(VTC News) -

Noul đổ bộ, gây mưa lớn, gió giật dữ dội tại miền Nam Trung Quốc. (Video: CNA)

Theo Global Times, bão Noul đã đổ bộ vào huyện Huệ Đông (tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc) với sức gió duy trì cực đại gần tâm bão đạt 45 m/giây vào sáng 26/7. Khu vực lân cận là Hong Kong (Trung Quốc) cũng hứng chịu mưa lớn và gió giật mạnh.

Giới chức tại trung tâm tài chính của châu Á nâng mức cảnh báo lên tín hiệu bão số 9 vào sáng sớm 26/7 khi tâm bão di chuyển trong phạm vi 80 km tính từ Hong Kong (Trung Quốc). Đến 7h10 sáng (giờ địa phương), mức cảnh báo được hạ xuống cấp bão số 8.

Biển quảng cáo công trình bị giật đổ sau cơn gió mạnh từ bão Noul tại Hong Kong (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters)

Đài Quan sát Hong Kong (Trung Quốc) cho biết tín hiệu bão số 8, mức cảnh báo khiến phần lớn doanh nghiệp và các tuyến giao thông phải tạm ngừng hoạt động, sẽ được duy trì ít nhất đến trưa cùng ngày.

Hình ảnh do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) công bố cho thấy gió giật dữ dội và mưa lớn càn quét khu vực, nhiều tuyến đường ngổn ngang cành cây gãy, mảnh vỡ, trong khi một số công trình nhỏ cũng bị gió quật đổ.

Theo CCTV, đây là cơn bão đầu tiên đổ bộ tỉnh Quảng Đông trong năm nay, đồng thời là cơn bão mạnh nhất tại Trung Quốc từ đầu năm 2026, vượt qua bão Maysak và Bavi trước đó.

Bão Noul đang suy yếu khi di chuyển sâu vào đất liền, nhưng vẫn gây gió mạnh và mưa lớn đến các tỉnh bao gồm Giang Tây, Hồ Nam và Hồ Bắc. Do hoàn lưu bão di chuyển chậm, mưa lớn có thể kéo dài đến hết ngày 28/7, với phạm vi ảnh hưởng mở rộng tới các tỉnh Hà Nam và Sơn Đông.

Công nhân dọn dẹp mảnh vỡ và cành cây trên đường sau cơn bão. (Ảnh: Reuters)

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, từ 8h sáng 26/7 đến cùng giờ vào ngày hôm sau, nhiều khu vực thuộc Quảng Đông, miền Nam Phúc Kiến, miền Trung và Nam Giang Tây, Đông Nam Hồ Nam và Đông Nam Đài Loan (Trung Quốc) sẽ có mưa to đến rất to.

Theo đánh giá mới nhất về nguy cơ lũ quét trong 24 giờ tới, 43 huyện thuộc các tỉnh Giang Tây, Hồ Nam và Quảng Đông đã được nâng lên mức cảnh báo đỏ về nguy cơ xảy ra lũ quét.

Chính quyền các địa phương được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão Noul, tăng cường giám sát tại các khu vực có nguy cơ cao như sông suối miền núi, vùng dễ xảy ra lũ quét, công trường xây dựng và các điểm du lịch trong thung lũng.

Thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông hứng chịu mưa dông mạnh. (Ảnh: Global Times)

Tính đến 0h ngày 26/7, tỉnh Quảng Đông sơ tán 715.351 người. 12 thành phố, trong đó có Quảng Châu, Thâm Quyến, Huệ Châu, Sán Đầu và Chu Hải, triển khai toàn bộ hoặc một phần biện pháp “5 tạm dừng”, gồm tạm dừng học tập, làm việc, sản xuất, giao thông và các hoạt động kinh doanh.

Toàn bộ các tuyến đường sắt cao tốc và đường sắt thông thường tại Quảng Đông sẽ tạm ngừng hoạt động trong ngày 26/7. Trong khi đó, các sân bay lớn tại Quảng Châu, Thâm Quyến, Hong Kong, Chu Hải, Yết Dương và Hạ Môn cũng sẽ điều chỉnh lịch bay linh hoạt tùy theo diễn biến và mức độ ảnh hưởng của bão Noul.