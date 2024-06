Khi nào công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2024?

(VTC News) -

Cụ thể, đúng 8h ngày 17/7, Bộ GD&ĐT sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp từ đầu cầu của Bộ hoặc tại 63 tỉnh thành trên cả nước. Sau khi có kết quả, các tỉnh sẽ xét công nhận tốt nghiệp cho thí sinh, đồng thời các trường đại học, cao đẳng sử dụng kết quả này để tuyển sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 diễn ra trong hai ngày 27-28/6. Các thí sinh làm bốn bài thi gồm Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, bài tổ hợp Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh) hoặc Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 chính thức khép lại.

Thông tin tại buổi họp báo kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, Bộ GD&ĐT cho biết, đây là kỳ thi cuối cùng của chương trình giáo dục 2006, do vậy số lượng thí sinh tăng cao hơn so với năm trước với 1.071.393 thí sinh. Trong đó, số thí sinh đăng ký trực tuyến là 1.014.020, chiếm 94,66% tổng số thí sinh; số thí sinh đăng ký trực tiếp là 57.373, chiếm 5,34%. Tổng số thí sinh tự do là 46.978, chiếm 4,38%.

Kỳ thi năm nay, cả nước có 30 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó 26 thí sinh bị đình chỉ thi. Trong số các môn, Sinh học là môn có tỷ lệ thí sinh dự thi cao nhất, lên tới 99,75%. Giáo dục công dân là môn có tỷ lệ thí sinh dự thi thấp nhất, chỉ đạt 95,06% so với số thí sinh đăng ký.

Điểm đáng chú ý nhất là thông tin đề thi môn Ngữ văn bị lộ lan truyền trên mạng xã hội trước ngày thi. Tuy nhiên Bộ GD&ĐT khẳng định việc có người đoán trúng tác phẩm là "ngẫu nhiên", đề thi được bảo mật tuyệt đối.

Bộ GD&ĐT đánh giá, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi trên cả nước. Việc tổ chức coi thi tại tất cả các điểm thi bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu tổ chức thi gọn nhẹ, thiết thực.

Kỳ thi được tổ chức nghiêm túc, trung thực, khách quan, an toàn, đúng quy chế, bảo đảm thuận lợi và công bằng cho các đối tượng thí sinh. Công tác đề thi được thực hiện nghiêm túc, an toàn, bảo mật từ Trung ương đến địa phương. Đề thi cơ bản đáp ứng yêu cầu tổ chức thi.

Theo đánh giá ban đầu của thí sinh, giáo viên và dư luận xã hội, đề thi các môn thi nằm trong chương trình THPT, có sự phân hóa phù hợp bảo đảm kết quả thi chính xác, khách quan dùng để xét công nhận tốt nghiệp THPT và cung cấp dữ liệu cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng để tuyển sinh theo tinh thần tự chủ.

Các địa phương bắt đầu quy trình chấm thi từ hôm nay 29/6.