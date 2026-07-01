Công an Đà Nẵng giúp du khách Nga tìm lại người thân

(VTC News) -

Theo đó, khoảng 21h10 ngày 30/6, Công an phường Hòa Xuân tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một người nước ngoài có biểu hiện đi lạc tại khu vực đường Hoàng Đình Ái, phường Hòa Xuân.

Nam du khách đi lạc được Công an phường Hòa Xuân hỗ trợ tìm lại người thân. (Ảnh: C.A)

Ngay khi tiếp nhận thông tin, đơn vị nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường để hỗ trợ, đồng thời triển khai các biện pháp xác minh nhân thân và phối hợp trao đổi thông tin với Công an các đơn vị, địa phương liên quan.

Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định người đàn ông đi lạc mang quốc tịch Nga, đang cư trú tại phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Sau khi xác định được danh tính, Công an phường Hòa Xuân đã khẩn trương liên hệ với thân nhân để thông báo sự việc và hướng dẫn đến trụ sở đơn vị tiếp nhận. Theo gia đình, người này đã rời nơi cư trú từ chiều cùng ngày và mất liên lạc, khiến người thân rất lo lắng.

Đến khoảng 22h cùng ngày, sau khi hoàn tất các thủ tục xác minh cần thiết, Công an phường Hòa Xuân đã bàn giao người đàn ông cho gia đình an toàn.

Cách đây không lâu, lực lượng chức năng Đà Nẵng băng rừng, vượt đường núi ứng cứu nam du khách Đức bị tai nạn gãy chân.

Cụ thể, chiều 23/6, Baldus Kimi Marwin (21 tuổi, quốc tịch Đức) đi phượt xe máy một mình và gặp tai nạn dẫn đến gãy chân tại núi Hóc Chanh, thôn An Thành, xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng.

Lúc này, Baldus Kimi Marwin gửi định vị về chủ nhà nghỉ nhờ cầu cứu. Tiếp nhận thông tin từ chủ nhà nghỉ, hơn 20 cán bộ, chiến sĩ Công an xã và lực lượng An ninh trật tự cơ sở phối hợp cùng với Quân sự xã, chính quyền thôn, người dân địa phương tổ chức ứng cứu.

Bất chấp nắng gắt, đường núi hiểm trở, các lực lượng đã tiếp cận hiện trường và đưa nam du khách xuống núi an toàn, sau đó chuyển về Bệnh viện Duy Xuyên điều trị.