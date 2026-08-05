Du khách nước ngoài chạy mô tô lên di tích quốc gia Cổng Tò Vò

(VTC News) -

Ngày 5/8, ông Ngô Đình Mẫn - Phó Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi - cho biết các lực lượng chức năng vừa làm việc với một du khách nước ngoài có hành vi lái mô tô lên vòm đá Cổng Tò Vò.

Nam du khách chạy xe mô tô lên di tích Cổng Tò Vò. (Ảnh: Q.N)

Trước đó, chiều 4/8, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, Phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu Lý Sơn phối hợp với Đồn Biên phòng và Công an đặc khu tiến hành xác minh vụ việc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định Zhang Xudong (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc) lái xe mô tô lên vòm đá Cổng Tò Vò. Đáng chú ý, khu vực này đã được lắp đặt biển cảnh báo cấm tác động lên di tích.

Tại buổi làm việc, du khách thừa nhận hành vi vi phạm. Cơ quan chức năng đã lập biên bản ghi nhận vụ việc, yêu cầu ký cam kết không tái phạm, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở nghiêm các quy định về bảo vệ di tích. Sau khi xem xét tính chất vụ việc, các đơn vị thống nhất xử lý theo hướng nhắc nhở tại chỗ.

Qua vụ việc, UBND đặc khu Lý Sơn khuyến cáo người dân và du khách nghiêm túc chấp hành các biển báo, nội quy tại các di tích, danh lam thắng cảnh; không thực hiện các hành vi gây tác động đến hiện trạng di tích.

Cổng Tò Vò là thắng cảnh nổi tiếng của Lý Sơn, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích quốc gia vào tháng 9/2025. Công trình được hình thành từ hoạt động phun trào của núi lửa Giếng Tiền và quá trình bào mòn của sóng biển qua hàng nghìn năm, tạo nên vòm đá bazan độc đáo dài khoảng 9m, cao 2,5m.