Khai trừ Đảng các ông Mai Tiến Dũng, Dương Văn Thái

(VTC News) -

Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, tại Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật các cán bộ.

Theo Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ông Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang và ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Hai cá nhân này vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm của ông Mai Tiến Dũng và Dương Văn Thái gây hậu quả rất nghiêm trọng, khiến dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; thực hiện Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật ông Dương Văn Thái và ông Mai Tiến Dũng bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định.

Ông Mai Tiến Dũng (trái) và ông Dương Văn Thái.

Trước đó, hôm 4/5, tại họp báo thường kỳ của Chính phủ, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết, mở rộng vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ông Mai Tiến Dũng bị khởi tố, bắt giam để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cũng theo Trung tướng Tô Ân Xô, C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Dương Văn Thái bị bắt trong quá trình cơ quan điều tra mở rộng vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ xảy ra tại Tập đoàn Thuận An.