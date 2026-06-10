Messi lập kỷ lục mới trước World Cup 2026

(VTC News) -

Video: Messi lập kỷ lục trong trận Argentina thắng Iceland 3-0.

Sáng 10/6, Lionel Messi thi đấu 20 phút trong trận giao hữu giữa Argentina và Iceland tại Alabama, Mỹ. Siêu sao 38 tuổi ghi bàn từ chấm phạt đền - bàn thứ hai trong chiến thắng 3-0 của đội đương kim vô địch World Cup. Pha lập công này cũng giúp Messi thiết lập kỷ lục mới ở đội tuyển Argentina.

Theo tờ Ole (Argentina), Lionel Messi trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn cho đội tuyển Argentina (38 tuổi 350 ngày). Kỷ lục cũ thuộc về Angel Labruna - người ghi bàn cuối cùng cho đội tuyển Argentina vào năm 1957 khi 38 tuổi 282 ngày. Đó là bàn thắng vào lưới Brazil (Argentina thắng 2-1).

Cú đá phạt đền vào lưới Iceland là bàn thắng thứ 117 của Lionel Messi trong màu áo đội tuyển quốc gia. Anh là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử đội tuyển có biệt danh "Albiceleste".

Messi lập kỷ lục mới ở đội tuyển Argentina. (Ảnh: ReuterS)

Messi trải qua gần 2 tuần phục hồi chấn thương do bị quá tải trong trận đấu của Inter Miami cuối tháng 5. Anh không ra sân phút nào trong trận Argentina thắng Honduras 2-0 cuối tuần trước. Dù vậy, huấn luyện viên Lionel Scaloni khẳng định quá trình phục hồi của Messi diễn ra đúng kế hoạch và tiến triển tốt.

Trong trận đấu giữa Argentina và Iceland, Messi vào sân ở phút 70. Anh lập tức ghi dấu ấn bằng đường chọc khe cho Lautaro Martinez đối mặt thủ môn, kiếm về quả phạt đền dẫn đến bàn mở tỷ số. Ở bàn thứ ba của Thiago Almada, Messi cũng góp dấu giày với đường chuyền cho Rodrigo De Paul - cầu thủ thực hiện pha kiến tạo "dọn cỗ".

Trước khi Messi vào sân, các cổ động viên trên khán đài hò reo mỗi khi màn hình lớn của sân vận động chiếu cận cảnh siêu sao 38 tuổi trên ghế dự bị. Ở trận này, sân vận động Jordan Hare đón hơn 88 nghìn khán giả, kỷ lục trong tất cả các trận đấu bóng đá từ trước đến nay được tổ chức ở bang Alabama.

Đội tuyển Argentina kết thúc 2 trận giao hữu với 2 chiến thắng (2-0 trước Honduras và 3-0 trước Iceland). Messi và đồng đội thi đấu trận đầu tiên tại World Cup 2026 gặp Algeria vào ngày 17/6.