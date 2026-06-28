Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 28/6/2026 - XSKH 28/6

Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 28/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSKH 28/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 28/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 28/6/2026 - Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 28/6/2026

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- XSKH 24/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa công bố kết quả xổ số ngày 24/6/2026 với giải đặc biệt là 323992 và các hạng giải khác như sau:

XSKH 24/6, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 24/6/2026.

- XSKH 21/6/2026

Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 21/6/2026 có giải đặc biệt là 024130 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSKH 21/6, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 21/6/2026.

- XSKH 17/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa mở thưởng ngày 17/6/2026 như sau:

XSKH 17/6, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 17/6/2026.

- XSKH 14/6/2026

Kết quả xổ số ngày 14/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa quay thưởng có giải đặc biệt là 309580 và các hạng giải khác như sau:

XSKH 14/6, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 14/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSKH

Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Khánh Hòa gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho những vé sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, cho vé trúng hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 gồm đài Huế, Phú Yên quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 gồm đài Đắk Lắk và Quảng Nam tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 gồm đài Khánh Hòa và Đà Nẵng tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 gồm đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 6 gồm đài Ninh Thuận và Gia Lai tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 7 gồm đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm đài Kon Tum, Khánh Hòa và Huế sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

Câu hỏi thường gặp

Mua vé số Khánh Hòa ở đâu?

Người chơi có thể mua vé xổ số Khánh Hòa tại các đại lý vé số hoặc người bán vé số dạo.

Xổ số Khánh Hòa quay thưởng vào ngày nào và lúc mấy giờ?

Xổ số Khánh Hòa do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa phát hành và quay số mở thưởng định kỳ vào 17h15 các ngày thứ Tư và Chủ nhật hàng tuần.

Người trúng xổ số Khánh Hòa nhận thưởng ở đâu?

Người trúng số lĩnh thưởng tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện và đại lý của công ty.

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