Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 24/6/2026 - Trực tiếp XSKH 24/6

Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 24/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSKH 24/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 24/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 24/6/2026 - Xổ số Khánh Hòa thứ Tư ngày 24/6/2026

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- XSKH 21/6/2026

Kết quả xổ số ngày 21/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa mở thưởng có giải đặc biệt là 024130 và các hạng giải khác như sau:

XSKH 21/6, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 21/6/2026.

- XSKH 17/6/2026

Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 17/6/2026 có giải đặc biệt là 089399 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSKH 17/6, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 17/6/2026.

- XSKH 14/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa mở thưởng ngày 14/6/2026 như sau:

XSKH 14/6, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 14/6/2026.

- XSKH 10/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa công bố kết quả xổ số ngày 10/6/2026 với giải đặc biệt là 087038 và các hạng giải khác như sau:

XSKH 10/6, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 10/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSKH

Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Khánh Hòa gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải nhận 50 triệu đồng, dành cho các vé sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải nhận 6 triệu đồng, cho các vé trúng số hàng trăm nghìn và sai 1 trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai gồm đài Huế, Phú Yên quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba gồm đài Đắk Lắk và Quảng Nam tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư gồm đài Khánh Hòa và Đà Nẵng tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm gồm đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu gồm đài Ninh Thuận và Gia Lai tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy gồm đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm đài Kon Tum, Khánh Hòa, Huế sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

Câu hỏi thường gặp

Mua vé số Khánh Hòa ở đâu?

Người chơi có thể mua vé số Khánh Hòa tại các đại lý vé số truyền thống hoặc người bán vé số dạo.

Xổ số Khánh Hòa quay vào ngày nào và lúc mấy giờ?

XSKH do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa quay số mở thưởng vào lúc 17h15 thứ Tư và Chủ nhật hàng tuần.

Trúng xổ số Khánh Hòa nhận thưởng ở đâu?

Người trúng thưởng có thể đến Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa hoặc các đại lý vé số được ủy quyền để nhận thưởng.

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