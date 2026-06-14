Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 14/6/2026 - XSKH 14/6

XSKH 14/6. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 14/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSKH 14/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 14/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 14/6/2026 - Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 14/6/2026

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- XSKH 10/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa công bố kết quả xổ số ngày 10/6/2026 với giải đặc biệt là 087038 và các hạng giải khác như sau:

XSKH 10/6, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 10/6/2026.

- XSKH 7/6/2026

Kết quả xổ số Khánh Hòa (XSKH) ngày 7/6/2026 có giải đặc biệt là 838736 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSKH 7/6, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 7/6/2026.

- XSKH 3/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa mở thưởng ngày 3/6/2026 như sau:

XSKH 3/6, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 3/6/2026.

- XSKH 31/5/2026

Kết quả xổ số ngày 31/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa mở thưởng có giải đặc biệt là 536294 và các hạng giải khác như sau:

XSKH 31/5, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 31/5/2026.

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải còn nguyên vẹn, không rách nát, chắp vá, tẩy xóa hoặc có dấu hiệu sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng là 30 ngày tính từ ngày công bố kết quả trúng thưởng (ngày quay số mở thưởng). Quá hạn theo quy định, vé số trúng sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé số trúng được lĩnh thưởng một lần toàn bộ số tiền thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp một vé trúng nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ nhận đầy đủ giá trị của tất cả các giải trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp nhận thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp nhận thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ 2: XSMT do đài Huế, Phú Yên sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 3: XSMT do đài Đắk Lắk, Quảng Nam tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 4: XSMT do đài Đà Nẵng, Khánh Hòa sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 5: XSMT do đài Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 6: XSMT do đài Ninh Thuận, Gia Lai sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 7: XSMT do đài Đắk Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMT do đài Huế, Khánh Hòa, Kon Tum tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 14/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.