Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 17/6/2026 - XSKH 17/6

XSKH 17/6. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 17/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSKH 17/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 17/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 17/6/2026 - Xổ số Khánh Hòa thứ Tư ngày 17/6/2026

Xem lại KQXSKH các kỳ trước

- XSKH 14/6/2026

Kết quả xổ số ngày 14/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa mở thưởng có giải đặc biệt là 309580 và các hạng giải khác như sau:

XSKH 14/6, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 14/6/2026.

- XSKH 10/6/2026

Kết quả xổ số Khánh Hòa (XSKH) ngày 10/6/2026 có giải đặc biệt là 087038 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSKH 10/6, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 10/6/2026.

- XSKH 7/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa mở thưởng ngày 7/6/2026 như sau:

XSKH 7/6, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 7/6/2026.

- XSKH 3/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa công bố kết quả xổ số ngày 3/6/2026 với giải đặc biệt là 863914 và các hạng giải khác như sau:

XSKH 3/6, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 3/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSKH

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Khánh Hòa gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải với giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng, dành cho vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6 triệu đồng, cho những vé trúng ở hàng trăm nghìn nhưng chỉ sai 1 trong 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai do đài Huế và Phú Yên sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba gồm đài Đắk Lắk và Quảng Nam sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư do đài Khánh Hòa và Đà Nẵng sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm do đài Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu do đài Ninh Thuận và Gia Lai sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy do đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 17/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.