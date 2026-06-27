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Xuất bản ngày 27/06/2026 02:00 PM
Xuất bản ngày 27/06/2026 02:00 PM

Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 27/6/2026 - Trực tiếp XSHG 27/6

XSHG 27/6, trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 27/6/2026, xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 27/6/2026, xổ số Hậu Giang 27/6.

Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 27/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHG 27/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHG 27/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 27/6/2026 - Xổ số Hậu Giang thứ Bảy ngày 27/6/2026

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- XSHG 20/6/2026

Kết quả xổ số Hậu Giang ngày 20/6/2026 có giải đặc biệt là 168784 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSHG 20/6, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 20/6/2026.

XSHG 20/6, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 20/6/2026.

- XSHG 13/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang công bố kết quả xổ số ngày 13/6/2026 với giải đặc biệt là 715384 và các hạng giải khác như sau:

XSHG 13/6, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 13/6/2026.

XSHG 13/6, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 13/6/2026.

- XSHG 6/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng ngày 6/6/2026 như sau:

XSHG 6/6, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 6/6/2026.

XSHG 6/6, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 6/6/2026.

- XSHG 30/5/2026

Kết quả xổ số ngày 30/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng có giải đặc biệt là 323587 và các hạng giải khác như sau:

XSHG 30/5, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 30/5/2026.

XSHG 30/5, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 30/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSHG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Hậu Giang gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 chữ số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 chữ số): Gồm 10 giải, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải.

- Giải nhì (5 chữ số): Gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải.

- Giải ba (5 chữ số): Gồm 20 giải, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải.

- Giải tư (5 chữ số): Gồm 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải.

- Giải năm (4 chữ số): Gồm 100 giải, trị giá 1 triệu đồng mỗi giải.

- Giải sáu (4 chữ số): Gồm 300 giải, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải.

- Giải bảy (3 chữ số): Gồm 1.000 giải, trị giá 200 nghìn đồng mỗi giải.

- Giải tám (2 chữ số): Gồm 10.000 giải, trị giá 100 nghìn đồng mỗi giải.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho các vé sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải nhận 6 triệu đồng, cho những vé trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 trong 5 chữ số còn lại so với số trúng giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- Thứ 3: Có đài Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ 4: Đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ 5: Có đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ 6: Có đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ 7: Đài TP.HCM, Hậu Giang, Bình Phước và Long An tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 27/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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