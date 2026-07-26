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Xuất bản ngày 26/07/2026 08:00 AM
Xuất bản ngày 26/07/2026 08:00 AM

Giống lúa Việt Nam gây kinh ngạc ở Cuba: Chỉ bón 1/3 phân, năng suất gấp 3 lần

(VTC News) -

Dự án hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và Cuba ghi nhận kết quả ấn tượng khi giống lúa OM 5451 đạt năng suất 7 tấn/ha, năng suất gấp 3 lần giống bản địa.

VTC News
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