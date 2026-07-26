Giống lúa Việt Nam gây kinh ngạc ở Cuba: Chỉ bón 1/3 phân, năng suất gấp 3 lần

Dự án hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và Cuba ghi nhận kết quả ấn tượng khi giống lúa OM 5451 đạt năng suất 7 tấn/ha, năng suất gấp 3 lần giống bản địa.
Nhận giác mạc hiến từ người cho chết não, thiếu niên 14 tuổi từng mặc cảm vì đôi mắt biến dạng và một nữ bệnh nhân thị lực kém nhiều năm được nhìn rõ trở lại.
Lionel Messi lần đầu xuất hiện công khai sau thất bại ở chung kết World Cup 2026, trong khi tương lai của anh ở đội tuyển Argentina vẫn chưa được xác nhận.
Những việc tưởng như rất nhỏ sau khi thức dậy như uống nước, vận động hay ăn sáng đúng cách có thể góp phần giảm nguy cơ bệnh tật và hỗ trợ sống khỏe, sống thọ hơn.
Khép lại Công diễn 1, hai nghệ sĩ đầu tiên chia tay "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" là 14 Casper và Vương Anh Tú, kết quả này tạo nên nhiều tranh cãi.
Để tiếp cận đám cháy tại cụm công trình trên đường 25m (phường Thanh Liệt, Hà Nội), lực lượng chức năng huy động máy xúc phá dỡ cấu kiện sập đổ, mở đường chữa cháy.
MINI Aceman bán tại Việt Nam từ 2,419 tỷ đồng, Toyota Sequoia 2027 nâng cấp công nghệ, trong khi xe cứu thương điện mặt trời đầu tiên được giới thiệu.
Một chiếc xe lao vào đám đông gần khu vực diễn ra lễ diễu hành Christopher Street Day (CSD) Pride ở thủ đô Berlin (Đức) tối 25/7.
Sau 4 phiên liên tiếp mua vào, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã gom khoảng 10,3 tấn, nâng lượng nắm giữ lên hơn 1.000 tấn.
Dự án metro số 5 Văn Cao - Hòa Lạc vào giai đoạn thi công kết cấu ngầm khi triển khai tường vây đầu tiên tại ga S3, giữa khu vực trung tâm Hà Nội.
Dù tỷ lệ tốt nghiệp THPT nhiều năm liên tiếp vượt 99%, Bộ GD&ĐT cho rằng kỳ thi vẫn cần được duy trì như một chuẩn đánh giá quốc gia, đồng thời tiếp tục hoàn thiện.
Để ứng phó bão Noul, miền Nam Trung Quốc sơ tán hàng trăm nghìn người và tạm dừng nhiều dịch vụ giao thông.
Lực lượng Houthi phóng tên lửa vào các cơ sở dầu mỏ dọc bờ Biển Đỏ ngày 25/7, trong khi đó không có vụ tấn công nào của Mỹ nhắm vào Iran lần đầu tiên trong 2 tuần.
Gần sáu thập kỷ mang nỗi khắc khoải chưa thể đón mẹ về, ông Lê Chí Công đặt nhiều hy vọng vào cuộc khai quật năm nay để tìm lại hài cốt Anh hùng Lê Thị Riêng.
Trong tuần giao dịch từ ngày 20 - 25/7, thị trường vàng trong nước đã ghi nhận biến động mạnh, với mức sụt giảm lên tới 6 - 7 triệu đồng/lượng.
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