Iran bác tin đàm phán với Mỹ, tuyên bố không thương lượng dưới sức ép

(VTC News) -

Truyền hình nhà nước Iran ngày 21/4 khẳng định chưa có phái đoàn nào của nước này rời đi tới Pakistan để tham dự các cuộc đàm phán với Mỹ, đồng thời bác bỏ các thông tin quốc tế về lịch trình đối thoại tại Islamabad.

Hãng thông tấn IRIB nhấn mạnh, các quan chức Iran từ ngày Chủ nhật đã nhiều lần khẳng định Tehran không chấp nhận đàm phán dưới sức ép. Việc tham gia đối thoại sẽ phụ thuộc vào việc Washington có thay đổi cách tiếp cận và lập trường hay không.

Căng thẳng leo thang, Iran cảnh báo đáp trả

Trước đó, một chỉ huy cấp cao của lực lượng vũ trang Iran tuyên bố nước này sẵn sàng đưa ra phản ứng “ngay lập tức và mang tính quyết định” trước bất kỳ hành động thù địch mới nào từ đối thủ.

Thiếu tướng Abdollahi, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya. (Ảnh: WANA)

Ông Ali Abdollahi, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya, khẳng định Tehran vẫn nắm thế chủ động trên thực địa, bao gồm cả việc kiểm soát tình hình tại eo biển Hormuz. Quan chức này cũng cáo buộc phía Mỹ tìm cách “tạo dựng các luận điệu sai lệch” về tình hình.

Trong khi đó, tác động của xung đột đang lan rộng ra toàn cầu. Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), ông Fatih Birol, nhận định cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran đang gây ra “cuộc khủng hoảng năng lượng lớn nhất trong lịch sử”.

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế, Tiến sĩ Fatih Birol, phát biểu trong cuộc họp báo về diễn biến thị trường năng lượng toàn cầu tại Brussels, Bỉ, ngày 6/3/2026. (Ảnh: REUTERS/Yves Herman/File Photo)

Ông cho biết cuộc khủng hoảng hiện nay là sự cộng hưởng của cú sốc dầu mỏ và khí đốt, trong đó gián đoạn tại eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu – đang làm tắc nghẽn dòng chảy năng lượng.

Theo ông Birol, tình hình hiện tại thậm chí nghiêm trọng hơn tổng hợp các cuộc khủng hoảng năng lượng trong các năm 1973, 1979 và 2022.

Trước đó, IEA đã thống nhất xả 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược – mức lớn nhất từ trước đến nay – nhằm hạ nhiệt giá năng lượng tăng vọt do xung đột.