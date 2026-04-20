Iran cảnh báo trả đũa sau vụ Mỹ nổ súng, bắt giữ tàu trên eo biển Hormuz

Theo Đài Phát thanh - Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) đăng tải trên Telegram, quân đội Iran cho biết: "Mỹ, kẻ gây hấn đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và thực hiện hành vi cướp bóc trên biển, tấn công tàu thương mại của Iran trong vùng biển Oman".

Quân đội Iran thông tin thêm phía Mỹ phá hủy thiết bị dẫn đường của con tàu và triển khai binh sĩ lên boong tàu, đồng thời cáo buộc "thực chất đây là hành động gây hấn".

Hình ảnh vệ tinh cho thấy chuyển động của tàu thuyền tại eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

"Chúng tôi cảnh báo, Lực lượng Vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ sớm đáp trả và phản công lại hành động cướp biển có vũ trang của Mỹ", bài đăng kết luận.

Truyền thông nhà nước Iran cũng đưa tin Tehran bác bỏ tiến hành cuộc đàm phán hòa bình mới với, viện dẫn lý do Mỹ đưa ra lời lẽ đe dọa cùng những lập trường thay đổi liên tục và lệnh phong tỏa đang diễn ra.

"Không thể hạn chế xuất khẩu dầu mỏ của Iran trong khi vẫn mong muốn đảm bảo an ninh cho nước khác. Sự lựa chọn rất rõ ràng: hoặc một thị trường dầu mỏ tự do cho tất cả hoặc là nguy cơ phải trả giá đắt cho tất cả mọi người", Phó Tổng thống thứ nhất của Iran Mohammad Reza Aref viết trên mạng xã hội.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Mỹ sẽ phá hủy mọi cây cầu và nhà máy điện ở Iran nếu Tehran từ chối điều khoản của ông. Tuy nhiên, Iran tuyên bố nếu Mỹ tấn công cơ sở hạ tầng dân sự của nước này, Iran sẽ nhắm mục tiêu vào nhà máy điện và nhà máy khử muối của nước láng giềng vùng Vịnh Ả Rập.

Mỹ cũng yêu cầu Iran chấm dứt hoàn toàn việc làm giàu uranium và đề xuất đình chỉ toàn bộ hoạt động hạt nhân trong 20 năm, nhưng Iran bác bỏ và khẳng định quyền làm giàu của mình. Iran yêu cầu Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt nghiêm khắc và trả lại tài sản bị đóng băng ở nước ngoài.

Hiện tại, giá dầu Brent tăng khoảng 7% lên 96,88 USD/thùng, sau khi chốt phiên ngày 17/4 ở mức thấp nhất kể từ 10/3, thời điểm xuất hiện thông tin Iran sẽ mở lại eo biển. Giá dầu thô Mỹ cũng tăng 7%, lên 90,33 USD/thùng.