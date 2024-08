iPhone 16 Pro sẽ có nâng cấp đặc biệt lớn về pin

(VTC News) -

Càng gần đến ngày ra mắt, rò rỉ về dòng iPhone 16 càng đổ về nhiều hơn. Trong số rất nhiều thông tin về thiết kế, cấu hình hay AI, một báo cáo mới được Forbes trích dẫn chỉ ra nâng cấp quan trọng sẽ khiến iPhone 16 Pro có lợi thế lớn so với người tiền nhiệm, trực tiếp liên quan đến dung lượng pin.

Theo Techradar, nâng cấp về pin này đi kèm với thay đổi về thiết kế do cả iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max sẽ có màn hình lớn hơn. Nhờ việc tăng kích thước màn hình và cả chiếc điện thoại nói chung, viên pin cũng sẽ có kích thước và kéo theo là dung lượng cao hơn. Tuy nhiên, Techradar cũng nhắc nhở rằng viên pin mới này vẫn sẽ cần "được sạc qua đêm trong phần lớn thời gian".

iPhone 16 Pro Max dự kiến sẽ có kích thước màn hình lớn hơn ở 6,9 inch. (Ảnh: Reddit)

Cụ thể hơn, theo leaker Instant Digital trên Weibo, iPhone 16 Pro Max sẽ có pin lớn hơn 5,74% so với 15 Pro Max, trong khi iPhone 16 Pro sẽ có mức tăng đáng kể hơn nhiều là 9,25% so với model hiện tại. Pin iPhone 16 Pro sẽ có dung lượng 3.577 mAh, so với iPhone 15 Pro hiện tại là 3.274 mAh. Việc nâng dung lượng pin đáng kể như vậy được dự đoán sẽ giúp máy chạy được các tính năng AI mới mà không lo hao hụt thời lượng sử dụng.

Rò rỉ này trùng khớp với các báo cáo trước đó về sự thay đổi kích thước pin trên các dòng iPhone mới. Tuy nhiên, có một thông tin bên lề có thể khiến dòng iPhone 16 Plus kém cạnh tranh hơn một chút, đó là việc bị giảm dung lượng pin.

Cần biết dòng iPhone Plus từ iPhone 14 Plus vốn là một lựa chọn hàng đầu dành cho những người ưu tiên dung lượng pin, nên chiến lược này có lẽ sẽ biến nó thành lựa chọn kém hấp dẫn hơn dòng Pro.

Ngoài ra, MacRumors trích dẫn một số báo cáo khác cho rằng với thời lượng pin tốt hơn, iPhone 16 Pro Max sẽ có thể sử dụng được 30 giờ cho một lần sạc, dài hơn 1 giờ so với iPhone 15 Pro Max.