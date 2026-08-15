Hyundai Thành Công xuất khẩu xe sang Mexico và Australia

(VTC News) -

Xuất khẩu sang 3 châu lục

Ngày 14/8, tại Ninh Bình, Hyundai Thành Công tổ chức lễ xuất khẩu xe Hyundai sản xuất tại Việt Nam sang Mexico và Australia, đánh dấu bước mở rộng hoạt động xuất khẩu sang các thị trường ngoài châu Á.

Cùng với Đài Loan (Trung Quốc), việc mở rộng xuất khẩu trong năm 2026 đưa sản phẩm của Hyundai Thành Công (HTV) hiện diện tại 3 châu lục gồm châu Á, châu Mỹ và châu Đại Dương. Doanh nghiệp cho biết đây là kết quả của quá trình gần 20 năm đầu tư vào sản xuất, công nghệ và nguồn nhân lực tại Việt Nam.

Lễ xuất khẩu xe Hyundai sản xuất tại Việt Nam. (Ảnh: HTV)

Theo Hyundai Thành Công, trong năm 2026, doanh nghiệp dự kiến xuất khẩu tổng cộng 15.280 đơn vị, gồm 5.120 bộ linh kiện và 10.160 xe thành phẩm tới các thị trường, trong đó có Mexico, Australia và Đài Loan (Trung Quốc).

Việc đưa xe sản xuất tại Việt Nam tới Mexico và Australia được doanh nghiệp xác định là bước tiến mới trong hoạt động xuất khẩu, khi sản phẩm không chỉ tiếp tục mở rộng tại các thị trường châu Á mà còn tiếp cận khu vực châu Mỹ và châu Đại Dương.

Mẫu xe Hyundai Creta xuất khẩu sang Mexico. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Hyundai Thành Công cho biết các yêu cầu về kỹ thuật, an toàn, chất lượng và tiêu chuẩn riêng của từng thị trường được kiểm soát xuyên suốt quá trình sản xuất, từ lắp ráp, kiểm định, kiểm soát chất lượng đến đóng gói và xuất khẩu.

Đặc biệt, Mexico và Australia là những thị trường có yêu cầu cao về chất lượng, kỹ thuật, an toàn và khí thải. Việc đáp ứng các tiêu chuẩn này được Hyundai Thành Công xem là bước tiến trong quá trình nâng cao năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế.

Gần 20 năm xây dựng năng lực sản xuất

Hoạt động xuất khẩu được Hyundai Thành Công triển khai trên nền tảng sản xuất được xây dựng tại Ninh Bình trong gần 20 năm.

Từ năm 2009, Tập đoàn Thành Công và Hyundai Motor bắt đầu hợp tác, từng bước đầu tư, xây dựng và mở rộng hệ thống sản xuất ô tô tại Ninh Bình.

Năm 2022, Nhà máy Hyundai Thành Công số 2 chính thức đi vào hoạt động, mở rộng quy mô và năng lực sản xuất của doanh nghiệp. Theo Hyundai Thành Công, đơn vị này trở thành nhà máy liên doanh đứng đầu của Hyundai Motor tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tính từ năm 2009 đến năm 2026, hai nhà máy Hyundai Thành Công đã sản xuất 569.951 xe thành phẩm, trong đó gồm 472.559 xe du lịch và 19.068 xe thương mại. (Ảnh: HTV)

Hyundai Thành Công bắt đầu xuất khẩu xe từ năm 2018, với các thị trường đầu tiên gồm Hàn Quốc, Peru và Philippines.

Năm 2024, doanh nghiệp xuất khẩu 458 đơn vị Palisade sang Thái Lan, gồm linh kiện và xe thành phẩm. Sang năm 2025, hoạt động xuất khẩu tiếp tục được mở rộng tới Thái Lan, Malaysia, Myanmar và Kazakhstan, với 1.536 bộ linh kiện và 761 xe thành phẩm.

Xuất khẩu xe Hyundai Creta. (Ảnh: HTV)

Năm 2026, phạm vi thị trường tiếp tục được mở rộng tới Mexico, Australia và Đài Loan (Trung Quốc). Tổng sản lượng xuất khẩu dự kiến 15.280 đơn vị, tăng nhiều lần so với năm 2024.

Từ những thị trường đầu tiên tại châu Á, hoạt động xuất khẩu của Hyundai Thành Công hiện mở rộng sang châu Mỹ và châu Đại Dương, qua đó đưa các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam tiếp cận thêm nhiều thị trường quốc tế.

Hyundai Thành Công xác định xuất khẩu là một trong những định hướng phát triển dài hạn của hệ thống sản xuất tại Việt Nam. (Ảnh: HTV)

Ông Lê Ngọc Đức, Phó Chủ tịch Tập đoàn Thành Công, Tổng Giám đốc Hyundai Thành Công, cho biết trong chiến lược 5 năm tới, công ty dự kiến tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu sang Trung Đông, châu Phi, Trung Mỹ, Nam Mỹ và Nga, với tổng sản lượng dự kiến khoảng 187.000 đơn vị xuất khẩu.

“Từ năm 2030, chúng tôi hướng tới mục tiêu xây dựng Hyundai Thành Công trở thành một trung tâm xuất khẩu toàn cầu, với sản lượng mục tiêu trên 60.000 đơn vị mỗi năm”, ông Lê Ngọc Đức khẳng định.