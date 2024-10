Hướng dẫn tắt AirDrop trên iPhone và iPad

(VTC News) -

AirDrop là tính năng được Apple tích hợp cho các thiết bị iOS như iPhone và iPad, cho phép chuyển tiếp các tập tin một cách nhanh chóng và tiện lợi thông qua kết nối Bluetooth và Wi-Fi. Tuy nhiên, trong một số trường hợp có thể người dùng sẽ cần tắt AirDrop.

Tại sao bạn nên tắt AirDrop?

1. Bảo mật và quyền riêng tư: AirDrop cho phép chia sẻ tệp mà không cần cáp nối. Tuy nhiên, nếu bật tính năng này trong chế độ "Mọi người", người lạ có thể gửi lén những tập tin không mong muốn cho bạn.

2. Tiết kiệm pin: Việc liên tục hoạt động của Bluetooth và Wi-Fi khi AirDrop bật có thể làm tiêu hao thêm năng lượng.

3. Tránh nhiễu mạng: Tắt AirDrop giúp giảm thiểu khả năng gây nhiễu mạng, đặc biệt trong môi trường công cộng đông người.

Hướng dẫn tắt AirDrop trên iPhone/iPad.

Cách tắt AirDrop trên iPhone/iPad

1. Tắt AirDrop qua Control Center

Bước đầu tiên, bạn cần truy cập vào Control Center, nơi bạn có thể tắt nhanh nhiều tính năng của iOS, bao gồm cả AirDrop.

Trên iPhone X trở lên: Vuốt xuống từ góc trên cùng bên phải của màn hình.

Trên iPhone 8 trở xuống và iPad: Vuốt lên từ cạnh dưới cùng của màn hình.

Khi Control Center mở ra, làm theo các bước sau:

Bước 1: Nhấn và giữ vào biểu tượng mạng hình chữ nhật, nơi có các nút của chế độ máy bay, Wi-Fi, Bluetooth.

Bước 2: Một menu mới sẽ hiện ra với các tùy chọn bổ sung, bao gồm AirDrop.

Bước 3: Nhấn vào biểu tượng AirDrop và chọn "Tắt nhận" (Receiving Off) để tắt hoàn toàn AirDrop.

2. Tắt AirDrop qua cài đặt

Ngoài Control Center, bạn cũng có thể tắt AirDrop thông qua phần cài đặt để kiểm soát kỹ lưỡng hơn:

Bước 1: Mở ứng dụng "Cài đặt" (Settings) trên iPhone hoặc iPad của bạn.

Bước 2: Vào mục "Tổng quan" (General).

Bước 3: Nhấn vào "AirDrop".

Bước 4: Tại đây, bạn sẽ thấy ba tùy chọn: "Tắt nhận" (Receiving Off), "Chỉ danh bạ" (Contacts Only), và "Mọi người" (Everyone). Chọn "Tắt nhận" (Receiving Off) để tắt hoàn toàn AirDrop.

Không chỉ là biện pháp bảo vệ thiết bị của bạn, tắt các tính năng không cần thiết cũng là một phần quan trọng trong việc tăng độ bền và hiệu suất thiết bị. Hãy luôn cập nhật và quản lý cẩn thận các thiết lập trên iPhone/iPad để đảm bảo trải nghiệm sử dụng hiệu quả và an toàn nhất.