Huế hoãn Hội chợ thương mại Festival 2024

Tối 18/9, ông Trần Hữu Thuỳ Giang - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Ban tổ chức vừa quyết định hoãn Hội chợ thương mại Festival 2024 do áp thấp nhiệt đới (dự báo sẽ thành bão khi áp sát bờ biển của Việt Nam).

Cụ thể, do tình hình mưa to trên diện rộng, áp thấp nhiệt đới có xu hướng mạnh lên thành bão, ban đầu, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và các thành viên Ban Tổ chức Hội chợ thương mại Festival Huế 2024 đến gặp gỡ, động viên tinh thần các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và hợp tác xã tham gia Hội chợ, chỉ đạo gia cố lại các gian hàng để đảm bảo an toàn.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sáng và trưa 18/9, tại Thừa Thiên - Huế có mưa rất to kèm gió giật mạnh.

Tuy nhiên, đến khoảng 11h cùng ngày, gió mạnh và mưa lớn đã làm ảnh hưởng lớn đến rất nhiều gian hàng. Lo ngại thời tiết sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn, nhiều doanh nghiệp doanh nghiệp, hợp tác xã và các gian hàng của các Trung tâm xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch; Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại các tỉnh tự nguyện kết thúc trưng bày sản phẩm trước thời gian dự kiến.

Thấu hiểu nguyện vọng của các đơn vị, Ban Tổ chức Hội chợ thống nhất với đề xuất của các doanh nghiệp muốn dừng tham gia sư kiện.

Đối với một số doanh nghiệp vẫn còn mong muốn ở lại cho đến hết thời gian diễn ra sự kiện, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Ban Tổ chức cũng như đơn vị tổ chức sự kiện tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để đảm bảo hoạt động bày bán tại Hội chợ.

Mưa gió làm tốc mái nhiều nhà người dân ở huyện Phú Vang ở Thừa Thiên - Huế.

Trước đó, Hội chợ thương mại Festival Huế 2024 khai mạc vào chiều 16/9 tại Công viên Thương Bạc (đường Trần Hưng Đạo, TP Huế) với quy mô 227 gian hàng của hơn 231 tổ chức, doanh nghiệp tham gia. Theo kế hoạch, Hội chợ dự kiến diễn ra từ 16/9 đến hết ngày 22/9.

Trước việc áp thấp nhiệt đới nhiều khả năng mạnh lên thành bão số 4 và Thừa Thiên - Huế được cảnh báo nguy cơ cao trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão, Chủ tịch UBND tỉnh này có công điện hỏa tốc yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương, đoàn thể khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân.

Ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News, từ đêm qua (17/9) nhiều khu vực ở Thừa Thiên - Huế bắt có mưa, mưa vừa. Đặc biệt, trưa 18/9, địa phương này có mưa rất to, kèm gió giật mạnh nhưng đến chiều và tối cùng ngày thì mưa gió giảm. Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh này, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nhiều khả năng mạnh lên thành bão số 4, từ ngày 19-21/9 ở tỉnh sẽ có mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm.