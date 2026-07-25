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Xuất bản ngày 25/07/2026 07:13 AM
Xuất bản ngày 25/07/2026 07:13 AM

Lượt 8 giải nữ VĐQG 2026: TP.HCM I và Hà Nội I có 3 điểm

Mai Phương
Mai Phương
(VTC News) -

Lượt trận thứ 8 Giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2026 chứng kiến chiến thắng thuyết phục của Hà Nội I, TP.HCM I và Thái Nguyên T&T.

Trên sân nhà, Hà Nội I tiếp đón chính đàn em Hà Nội II trong trận đấu đầu tiên của lượt 8. Trận đấu diễn ra với sức ép rất lớn đến từ Hà Nội I dành cho Hà Nội II. Phút 24, Ánh Mỹ đột phá cá nhân vượt qua 3 cầu thủ đối phương trước khi tung ra cú dứt điểm tinh tế mở tỉ số trận đấu cho Hà Nội I.

Có được bàn thắng sớm, đại diện Thủ đô thi đấu đầy hưng phấn. Trong khi đó, Hà Nội II tập trung cho khâu phòng ngự và nỗ lực đeo bám các tiền đạo đối thủ. Dù vậy, họ chỉ có thể trụ vững đến phút 43. Nguyễn Thị Thanh Nhã băng vào dứt điểm uy lực sát vòng cấm nâng tỉ số lên 2-0 trước khi hiệp 1 kết thúc.

K'Thủa ghi bàn cho TP.HCM I.

K’Thủa ghi bàn cho TP.HCM I.

Bước sang hiệp 2, diễn biến không có nhiều khác biệt so với 45 phút đầu tiên. Phút 61, Phạm Hải Yến thực hiện pha đá phạt rất kĩ thuật đưa bóng vào góc khó nâng tỉ số lên 3-0 cho Hà Nội I. Thời gian còn lại của trận đấu, không có bất ngờ nào xảy ra và Hà Nội giành chiến thắng cách biệt.

Ở trận đấu còn lại, TP.Hồ Chí Minh I không gặp bất cứ khó khăn nào để giành chiến thắng trước TP.Hồ Chí Minh II. Ngay trong 45 phút đầu tiên, họ có được 2 bàn thắng dẫn trước nhờ công của K’Thủa và Lê Hoài Lương. TP.Hồ Chí Minh II nỗ lực phòng ngự nhưng không mang lại nhiều kết quả.

Sang hiệp đấu tiếp theo, các chân sút của TP.Hồ Chí Minh I tiếp tục nổ súng. Hậu vệ Thùy Linh nâng tỉ số lên 3-0 ở phút 51. Sau đó, lần lượt đến Quỳnh Anh, Alves và Huỳnh Như liên tiếp lập công ấn định chiến thắng 6-0 cho TP.Hồ Chí Minh I.

Với những kết quả này, Hà Nội I và TP.HCM I tiếp tục duy trì cuộc cạnh tranh ở nhóm đầu bảng, đồng thời khẳng định vị thế của các ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

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