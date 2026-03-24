Hàng chục người nhập viện nghi do ngộ độc sau khi ăn bánh mì: Lấy mẫu xét nghiệm

(VTC News) -

Liên quan đến vụ nhiều người nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì, sáng 24/3, ông Võ Ngọc Hoà - Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi - cho biết đến thời điểm hiện tại có 17 ca nhập viện điều trị. Trong đó, 11 ca điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi, 5 ca điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi và 1 ca điều trị tại Bệnh viện tư nhân Phúc Hưng.

Hiện các bác sĩ đang tích cực áp dụng phác đồ bù nước, điện giải và cấp thuốc theo triệu chứng. Hiện chưa ghi nhận ca bệnh nào chuyển biến nặng. Sở Y tế Quảng Ngãi đã yêu cầu các cơ sở y tế dồn lực cứu chữa nhằm ngăn chặn tối đa các biến chứng nguy hiểm.

Một trong số hàng chục trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì. (Ảnh: Q.T)

Người thân các bệnh nhân cho biết, trước khi nhập viện điều trị, các bệnh nhân đều mua bánh mì của một người bán hàng bằng xe đẩy gần Khu chứng tích Sơn Mỹ (xã tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi). Vài giờ sau khi ăn, người lớn lẫn trẻ nhỏ đồng loạt xuất hiện dấu hiệu rối loạn tiêu hóa như đau bụng, buồn nôn.

“Sáng nay, các cơ quan chuyên môn của Sở đã xuống địa bàn Tịnh Khê và tại các bệnh viện nơi các ca bệnh đang điều trị để lấy mẫu, kiểm tra nhằm làm rõ nguyên nhân. Dự kiến vào trưa, hoặc đầu giờ chiều hôm nay, Sở Y tế sẽ có báo cáo cụ thể những nội dung liên quan (số trường hợp bị ngộ độc, cơ sở bán bánh mì nghi gây ngộ độc…), cho các cấp, ngành của tỉnh” - ông Hòa thông tin thêm.

Trước đó, tối 23/3, hơn 10 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở trên địa bàn xã Tịnh Khê. Ngay khi nhập viện, các trường hợp này được bác sĩ thăm khám, theo dõi sát và điều trị tích cực.

Được biết, tháng 12/2025, tại tỉnh Quảng Ngãi xảy ra vụ 203 người bị ngộ độc thực phẩm khi ăn bánh mì tại cơ sở bánh mì Hồng Vân. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi lấy 17 mẫu thực phẩm và 8 mẫu bệnh phẩm gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm. Kết quả ngày 19/12 cho thấy, 4 mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella spp; 1 mẫu dương tính đồng thời với Salmonella spp và Staphylococcus aureus.