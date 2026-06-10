Hồi sinh ngoạn mục bệnh nhi ngưng tim kéo dài

(VTC News) -

Bệnh nhi H.P. (10 tuổi) được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong tình trạng nguy kịch. Theo người nhà, bé bất ngờ ngất xỉu tại nhà mà chưa xác định được nguyên nhân. Khi nhập viện, trẻ đã ngưng tim, ngưng thở, rơi vào sốc tim nặng và suy tuần hoàn tiến triển nhanh.

Trước tình huống nguy cấp, ê-kíp ECMO của bệnh viện gồm các bác sĩ, điều dưỡng thuộc Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Khoa Tim mạch, Khoa Phẫu thuật tim mạch - lồng ngực và Khoa Gây mê hồi sức đã khẩn trương phối hợp triển khai các biện pháp hồi sức chuyên sâu ngay tại giường bệnh nhằm giành lại sự sống cho bệnh nhi.

Bệnh nhi ngưng tim điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. (Ảnh: BVCC)

Các nhân viên y tế liên tục thực hiện hồi sức tim phổi, đồng thời thiết lập hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể bằng kỹ thuật ECPR. Sau khoảng 60 phút nỗ lực không ngừng nghỉ, hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể được thiết lập thành công, giúp tái lập tuần hoàn cho bệnh nhi.

Nhờ dòng máu được duy trì lưu thông qua hệ thống hỗ trợ tuần hoàn, các cơ quan quan trọng như não, tim, gan và thận tiếp tục được cung cấp oxy và dưỡng chất cần thiết, hạn chế tối đa tổn thương do thiếu máu kéo dài. Đây được xem là yếu tố quyết định giúp trẻ vượt qua giai đoạn nguy kịch nhất.

Sau khi được cứu sống, bệnh nhi tiếp tục được theo dõi sát sao và điều trị chuyên sâu tại khoa hồi sức. Trong những ngày tiếp theo, các chỉ số huyết động dần ổn định, chức năng tim cải thiện rõ rệt.

Sau 6 ngày điều trị, bệnh nhi đã được cai thành công hệ thống ECMO. Tri giác phục hồi tốt, các chức năng sống ổn định và hiện đang trong quá trình hồi phục hoàn toàn.

Theo ThS.BS Trần Thị Bích Kim, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng 2, ECPR là kỹ thuật hồi sức tim phổi ngoài cơ thể được áp dụng cho những trường hợp ngừng tim không đáp ứng với các biện pháp hồi sức tim phổi thông thường. Kỹ thuật này kết hợp với VA-ECMO - phương pháp hỗ trợ tuần hoàn và hô hấp ngoài cơ thể - giúp duy trì sự sống cho người bệnh trong khi chờ tim và các cơ quan hồi phục.

"Thời gian là yếu tố quyết định trong cấp cứu ngừng tim. Mỗi phút trôi qua đều có thể làm gia tăng nguy cơ tổn thương não và các cơ quan quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sống sót cũng như phục hồi của người bệnh. Đây được xem là một trong những kỹ thuật hồi sức chuyên sâu hiện đại nhất hiện nay, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhiều chuyên khoa cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại và đội ngũ nhân viên y tế được đào tạo chuyên sâu", BS Kim cho biết.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt lưu ý những trường hợp trẻ xuất hiện các cơn ngất, nhất là khi tình trạng này tái diễn nhiều lần. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo các bệnh lý tim mạch hoặc những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn khác.

Việc đưa trẻ đi thăm khám, tầm soát nguyên nhân gây ngất từ sớm sẽ giúp phát hiện bệnh kịp thời, có hướng điều trị phù hợp và hạn chế tối đa những biến cố đáng tiếc. Đồng thời, khi trẻ xuất hiện dấu hiệu bất thường về sức khỏe, phụ huynh cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để được xử trí kịp thời, tăng cơ hội cứu sống và phục hồi cho trẻ.