Người đàn ông thoát cửa tử sau nhiều lần ngưng tim

Bệnh nhân T.Đ.T (44 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) được cấp cứu ban đầu tại tuyến dưới với chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp. Sau xử trí ban đầu theo phác đồ, gia đình xin chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Quân y 175 để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Thời điểm tiếp nhận tại Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân trong tình trạng đau ngực dữ dội, vã mồ hôi, nhợt nhạt. Điện tâm đồ ghi nhận hình ảnh nhồi máu cơ tim thành sau dưới, trong giờ thứ 3. Đây là nhóm bệnh nhân nguy cơ rất cao, dễ diễn tiến rối loạn nhịp tim ác tính hoặc ngừng tim do tổn thương hệ thống dẫn truyền.

Theo khai thác bệnh sử, triệu chứng khởi phát đã khoảng 2 giờ, bệnh nhân phải di chuyển quãng đường xa từ tuyến huyện lên tuyến trên, tình trạng đau ngực nhiều, kích thích và gắng sức làm gia tăng nguy cơ trụy tim mạch.

Người bệnh đang được điều trị và tiếp tục theo dõi tại Bệnh viện Quân y 175. (Ảnh: BVCC)

Tại bệnh viện, người bệnh đột ngột xuất hiện thêm triệu chứng rối loạn nhịp tim và ngưng tim. Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành hồi sinh tim phổi nâng cao: ép tim ngoài lồng ngực, khử rung, đặt nội khí quản, thông khí nhân tạo và sử dụng thuốc vận mạch.

Sau đó, bệnh nhân có nhịp tim trở lại, tuy nhiên rung thất và ngừng tim tiếp tục tái diễn nhiều lần; mỗi lần sốc điện chỉ duy trì được nhịp tim trong thời gian rất ngắn.

Trước tình huống nguy kịch, nguy cơ tử vong cận kề và việc vận chuyển bệnh nhân lên phòng Can thiệp Tim mạch tiềm ẩn nhiều rủi ro, các bác sĩ Khoa Cấp cứu và Khoa Hồi sức tích cực & Chống độc đã thống nhất quyết định triển khai hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể (ECMO) theo chiến lược E-CPR.

Đây là kỹ thuật thay thế tạm thời chức năng tim và phổi bằng hệ thống tuần hoàn nhân tạo ngoài cơ thể, đóng vai trò “cầu nối sự sống” cho bệnh nhân trong giai đoạn nguy kịch.

Trong quá trình đặt ECMO, e kip cấp cứu liên tục duy trì tuần hoàn bằng ép tim, thuốc vận mạch, theo dõi huyết áp xâm lấn, còn e kip hồi sức đặt hệ thống ống dẫn động - tĩnh mạch qua hai đùi bệnh nhân.

Sau khoảng 30 phút, bệnh nhân được kết nối ECMO thành công, chức năng tuần hoàn và hô hấp được đảm bảo ổn định, tạo điều kiện an toàn để chuyển người bệnh lên phòng Can thiệp tim mạch.

Kết quả chụp mạch vành ghi nhận tắc hoàn toàn một nhánh động mạch vành phải. Các bác sĩ đã can thiệp tái thông mạch vành và đặt stent thành công. Sau một tuần điều trị và theo dõi, bệnh nhân hồi phục tốt và được xuất viện.

Bác sĩ Nguyễn Cảnh Chung, Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Quân y 175, cho biết: "Đây là bệnh nhân tiên lượng bệnh rất nặng, người bệnh ngưng tim nhiều lần, nguy cơ tử vong rất cao. Trường hợp này cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của ECMO trong cấp cứu tim mạch nặng, đặc biệt ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim biến chứng sốc tim, rối loạn nhịp ác tính hoặc ngừng tuần hoàn".

Bác sĩ khuyến cáo, để bảo vệ sức khỏe tim mạch, mỗi người cần duy trì lối sống lành mạnh, không hút thuốc lá, tập thể dục đều đặn và khám sức khỏe định kỳ.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau ngực, tức nặng vùng ngực, khó thở, người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm.