Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc Đại hội IX Hội Nông dân Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX.
Sáng nay (8/6), tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc trọng thể, với sự tham dự của 600 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 10 triệu cán bộ, hội viên, nông dân cả nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự Đại hội IX Hội Nông dân Việt Nam.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Đại hội.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến dự Đại hội IX Hội Nông dân Việt Nam.
Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dự Đại hội.
Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự Đại hội.
Nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đến dự Đại hội IX Hội Nông dân Việt Nam.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các Nghị quyết của Bộ Chính trị.
Đại hội có ý nghĩa đặc biệt trong việc tiếp tục xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam văn minh, phát triển toàn diện; phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 là Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Hợp tác - Phát triển”, có nhiệm vụ đánh giá tình hình, kết quả công tác Hội và phong trào nông dân từ Đại hội VIII đến nay, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2026-2031, cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.
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