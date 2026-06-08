Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội IX Hội Nông dân Việt Nam

Sáng 8/6, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc phiên trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Đại hội IX Hội Nông dân Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tham quan gian trưng bày các sản phẩm nông sản tại Đại hội.
Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tới dự Đại hội.
Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Đại hội.
Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự Đại hội.
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu khai mạc Đại hội.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhắc lại quan điểm của Đảng tại Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng: chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng xanh, sinh thái, tuần hoàn, theo chuỗi giá trị, hiệu quả cao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong nông nghiệp; phát triển các vùng sản xuất hàng hóa lớn, chất lượng và giá trị gia tăng cao, gắn với chế biến sâu và xây dựng thương hiệu sản phẩm; phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.
Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cũng đặt ra yêu cầu xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam văn minh, phát triển toàn diện, có ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn và trong xây dựng nông thôn mới. "Giai cấp nông dân và Hội Nông dân sẽ phải làm gì và làm như thế nào để đáp ứng được những yêu cầu đó và có nhiều đóng góp quan trọng vào việc thực hiện hoàn thành hai mục tiêu 100 năm, đó là 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước vào năm 2045 mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã đề ra?", Thường trực Ban Bí thư đặt vấn đề.
Bà Phạm Hải Hoa, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội đã trình bày tham luận với chủ đề “Vai trò của Hội Nông dân thành phố trong phát triển nông nghiệp đô thị gắn với xây dựng nông dân số, nông nghiệp sạch, môi trường xanh”, với tinh thần “Lấy nông dân làm chủ thể - Lấy chuyển đổi số làm động lực - Lấy phát triển xanh, bền vững làm mục tiêu”.
Ông Đỗ Đức Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) phát biểu tham luận tại Đại hội.
Đoàn Chủ tịch tại phiên khai mạc Đại hội sáng 8/6.
Các trưởng đoàn Hội nông dân 34 tỉnh, thành chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các Nghị quyết của Bộ Chính trị.
Đại hội có ý nghĩa đặc biệt trong việc tiếp tục xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam văn minh, phát triển toàn diện; phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 là Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Hợp tác - Phát triển”, có nhiệm vụ đánh giá tình hình, kết quả công tác Hội và phong trào nông dân từ Đại hội VIII đến nay, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2026-2031, cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.
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