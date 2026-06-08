Thường trực Ban Bí thư: Để nông dân được biết, được bàn, được làm, được giám sát và được hưởng thụ

(VTC News) -

Sáng 8/6, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TP Hà Nội).

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Lâm Hiển)

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhắc lại quan điểm của Đảng tại Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng: chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng xanh, sinh thái, tuần hoàn, theo chuỗi giá trị, hiệu quả cao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong nông nghiệp; phát triển các vùng sản xuất hàng hóa lớn, chất lượng và giá trị gia tăng cao, gắn với chế biến sâu và xây dựng thương hiệu sản phẩm; phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cũng đặt ra yêu cầu xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam văn minh, phát triển toàn diện, có ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn và trong xây dựng nông thôn mới.

"Giai cấp nông dân và Hội Nông dân sẽ phải làm gì và làm như thế nào để đáp ứng được những yêu cầu đó? Và có nhiều đóng góp quan trọng vào việc thực hiện hoàn thành hai mục tiêu 100 năm, đó là 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước vào năm 2045 mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã đề ra?", Thường trực Ban Bí thư đặt vấn đề.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm đối với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong nhiệm kỳ tới, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của Hội Nông dân các cấp, đảm bảo tinh gọn, thống nhất, phối hợp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, đáp ứng được mục tiêu và yêu cầu đặt ra.

Cùng đó là xây dựng mô hình tổ chức theo hướng mở, linh hoạt, năng động, không ngừng sáng tạo, phù hợp với thực tiễn và phải hướng mạnh về cơ sở, nắm chắc cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và kiên quyết chống bệnh quan liêu, bệnh hình thức và bệnh thành tích trong hoạt động của Hội.

"Các cấp Hội phải lấy người nông dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực trong tất cả các hoạt động của Hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết nông dân bằng những việc làm, mô hình cụ thể gắn với lợi ích thiết thực, tác động lớn đến sản xuất và đời sống của nông dân", Thường trực Ban Bí thư nói.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cấp Hội Nông dân xây dựng người nông dân văn minh, chuyên nghiệp, có trình độ năng lực tổ chức sản xuất tiên tiến, làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với hợp tác xã, liên kết với chế biến, thị trường.

Triển khai hiệu quả mô hình sinh kế nông thôn xanh, nông nghiệp số, chuỗi giá trị, đưa khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào trung tâm sản xuất; chuẩn hóa quy trình, chuẩn hóa chất lượng, nâng cao truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm, đáp ứng được những cái chuẩn mực khắt khe của các thị trường ở khu vực và trên thế giới theo những tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Thường trực Ban Bí thư chỉ rõ, Hội Nông dân Việt Nam phải là hạt nhân quy tụ và vận động bà con ra sức giữ gìn, phát huy những bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp; xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú và phát triển toàn diện con người nông thôn Việt Nam; xây dựng và nâng cao ý thức tự giác của người dân trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng làng quê trở thành nơi đáng sống, an ninh trật tự được giữ vững và người dân luôn cảm thấy hạnh phúc và bình yên.

"Thường xuyên tổ chức đối thoại, lắng nghe nông dân nói để nông dân được biết, được bàn, được làm, được giám sát, được kiểm tra và được hưởng thụ. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế và các hoạt động đối ngoại Nhân dân, thu hút được nguồn lực để nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân", Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX. (Ảnh: Lâm Hiển)

Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị Hội Nông dân các cấp phải phát huy, làm tốt hơn nữa việc tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện thật tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 đoàn kết, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, lãnh đạo công tác Hội và phong trào nông dân có bước phát triển đột phá.

"Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị luôn đồng hành và có trách nhiệm với Hội Nông dân Việt Nam, với tổ chức Hội các cấp và người nông dân; luôn chăm lo, tạo môi trường làm việc, đào tạo nghề, chăm lo nhà ở, y tế, giáo dục và cuộc sống cho người nông dân", Thường trực Ban Bí thư khẳng định.

Xây dựng giai cấp nông dân phát triển toàn diện

Trước đó, phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết, nhiệm kỳ vừa qua, cán bộ, hội viên, nông dân cả nước đã phát huy truyền thống cần cù, sáng tạo, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Cụ thể, việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ Hội các cấp được thực hiện quyết liệt, hiệu quả, phù hợp với mô hình tổ chức mới. Phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả cao. Công tác tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách đạt nhiều kết quả quan trọng, được Thủ tướng quyết định phê duyệt 4 Đề án, tạo cơ sở, động lực bứt phá, đổi mới hoạt động Hội và phong trào nông dân.

Các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức sâu rộng, hiệu quả, nhận thức chính trị, trình độ, năng lực và kỹ năng sản xuất, kinh doanh của hội viên, nông dân được nâng lên; tiềm năng, nội lực trong nông dân, nông thôn được khơi dậy; đời sống vật chất, tinh thần của nông dân từng bước được cải thiện...

Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn. (Ảnh: Lâm Hiển)

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Lương Quốc Đoàn cho rằng công tác Hội và phong trào nông dân còn một số hạn chế, yếu kém cần được thẳng thắn nhìn nhận.

Đơn cử như một chất lượng phong trào nông dân, hoạt động Hội phát triển chưa đồng đều giữa các địa phương, cơ sở. Một số hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ, đào tạo nghề, giám sát, phản biện xã hội hiệu quả chưa cao; việc hỗ trợ phát triển chuỗi liên kết, hợp tác xã còn hạn chế; chuyển đổi số trong công tác Hội chưa đáp ứng yêu cầu.

"Trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ Hội chưa ngang tầm nhiệm vụ, còn lúng túng khi triển khai hoạt động trong mô hình tổ chức bộ máy mới", Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nói.

Theo ông Lương Quốc Đoàn, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX diễn ra trong bối cảnh đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới, với thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen.

Ông Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh, yêu cầu đặt ra đối với các cấp Hội Nông dân Việt Nam là đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; làm tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; phát huy vai trò cầu nối vững chắc giữa nông dân với Đảng, Nhà nước.

Đồng thời, tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng củng cố liên minh "công nhân - nông dân - trí thức"; chủ động hội nhập, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, đối ngoại Nhân dân; góp phần phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, chung tay phát triển nhanh, bền vững đất nước.

"Chúng ta quyết tâm xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh toàn diện, thực sự là trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới; xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam văn minh, phát triển toàn diện, có ý chí, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội", Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh.