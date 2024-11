Học tiếng Anh bền vững cùng IELTS Mentor

(VTC News) -

Thực trạng báo động: IELTS 7.0+ nhưng học trên trường vẫn kém!

Theo chị Loan, một giáo viên THPT huyện Thanh Trì, Hà Nội, trong đợt kiểm tra vừa qua, bài làm của một nam sinh có IELTS 7.0 chỉ đạt 4 điểm.

Chị Hà Thu Nguyệt cho hay, con chị có IELTS 8.0, tuy nhiên, khi sang Mỹ du học, con trai chị thuộc top "ngọng nghịu" về giao tiếp tiếng Anh, ngại giao tiếp vì khó tương tác với bạn học, thầy cô, thậm chí không thể nghe hiểu toàn bộ cuộc đối thoại.

Thực trạng này đã làm dấy lên lo ngại về việc liệu những chứng chỉ IELTS có thực sự chứng minh khả năng sử dụng tiếng Anh tốt hay không.

Điểm IELTS cao không đồng nghĩa với khả năng tiếng Anh tốt

Theo IELTS Mentor, có 3 lý do chính dẫn đến điều này:

Nguyên nhân chính là sự khác biệt trong yêu cầu của bài thi IELTS và bài thi tiếng Anh bậc phổ thông. IELTS đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh trong các tình huống học tập và làm việc dựa trên 4 tiêu chí: Nghe, nói, đọc, viết theo tiêu chuẩn quốc tế. Trong khi đó, bài kiểm tra tiếng Anh tại trường phổ thông tập trung vào ngữ pháp, từ vựng và những kiến thức nền tảng.

Lý do thứ 2 là phần lớn các lớp luyện thi IELTS hiện nay tập trung vào việc luyện kỹ năng để đối phó với các dạng đề, mà không thể ứng dụng vào cuộc sống thực tế, khiến nhiều học sinh rơi vào tình trạng "học lệch", “học mẹo”.

Lý do thứ 3 đến từ phía chủ quan của học sinh, nhiều em bắt đầu chủ quan, ngừng luyện tập tiếng Anh ngay khi đã đạt được mục tiêu về số điểm IELTS.

Điều này không chỉ khiến học sinh mất đi sự tự tin khi phải sử dụng ngôn ngữ này trong cuộc sống thực tế mà còn gián tiếp làm giảm giá trị của chứng chỉ IELTS. Theo báo cáo của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023, có khoảng 25% sinh viên nhập học bằng điểm IELTS từ 6.5 trở lên gặp khó khăn khi không theo chương trình học bằng tiếng Anh tại trường.

Học tiếng Anh bền vững - chìa khóa để thành công

Về bản chất, học tiếng Anh không chỉ để đạt được chứng chỉ IELTS mà còn sử dụng ngôn ngữ này trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Việc học tiếng Anh nên được xây dựng trên một nền tảng vững chắc:

Rèn luyện và trau dổi liên tục

Học tiếng Anh là quá trình rèn luyện dài hạn. Các em học sinh cần tiếp tục rèn luyện và trau dồi ngay cả khi đã đạt được điểm IELTS mong muốn. Học tập bền vững giúp các em duy trì và phát triển khả năng ngôn ngữ của mình.

Ứng dụng tiếng Anh vào mọi khía cạnh của cuộc sống

Một yếu tố quan trọng của việc học tiếng Anh là khả năng ứng dụng vào các tình huống thực tế. Vì vậy, thường xuyên ứng dụng tiếng Anh trong việc giao tiếp hàng ngày, thuyết trình, thảo luận nhóm... không chỉ giúp các em đạt thành tích tốt hơn trong học tập mà còn trang bị cho các em kỹ năng cần thiết để thành công trong môi trường làm việc quốc tế, nơi tiếng Anh là ngôn ngữ chính.

IELTS Mentor - học thật, thi thật, chất lượng thật

Với hơn 6 năm hoạt động, Hệ thống Trung tâm Anh ngữ IELTS Mentor là một trong số ít những trung tâm có phương pháp giảng dạy IELTS đặc biệt với phương châm “Học IELTS không chỉ là luyện thi” - giúp học sinh đạt được điểm số IELTS cao, đồng thời phát triển kỹ năng sử dụng tiếng Anh thực tế.

Học đi đôi với hành

Học viên được tham gia vào các hoạt động thực hành như thảo luận nhóm, làm việc theo dự án, và các tình huống giao tiếp thực tế giúp phát triển toàn diện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Hoạt động nhập vai thực hành giao tiếp của học viên IELTS Mentor.

Tạo môi trường học tập đa trải nghiệm

Ngoài những buổi học trên lớp, IELTS Mentor còn thiết kế những hoạt động ngoài giờ bổ ích.

Workshop cùng chuyên gia

Hoạt động nghe chuyên gia chia sẻ giúp học viên học hỏi được kiến thức từ nhiều lĩnh vực khác nhau: phương pháp học tập, hướng nghiệp, kỹ năng mềm,...

Talkshow do IELTS Mentor kết hợp cùng Đại học Điện lực tổ chức.

Giải đấu tiếng Anh online

Hàng quý, các giải đấu tiếng Anh online sẽ được diễn ra thông qua ứng dụng học tập IELTS Mentor The Learning App. Học viên sẽ được chia thành các đội. Bằng cách trả lời các câu hỏi về các lĩnh vực khoa học - xã hội bằng tiếng Anh, học viên sẽ thi đấu để giành giải thưởng.

Học viên tham gia giải đấu tiếng Anh “We Are Champions”.

IELTS Mentor - đồng hành chinh phục tiếng Anh toàn diện

Là hệ thống trung tâm Anh ngữ trực thuộc Hệ sinh thái Giáo dục Edutalk, sau hơn 6 năm, IELTS Mentor tự hào đào tạo hơn 9.000 học viên trên toàn quốc, giúp các em không chỉ đạt điểm số IELTS mong muốn mà còn thực sự làm chủ tiếng Anh.

Năm 2023, IELTS Mentor tự hào nằm trong top 100 doanh nghiệp được vinh danh tại "THE BEST OF VIETNAM 2023" do Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam phối hợp với Tạp chí Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo tổ chức.

Năm 2024, IELTS Mentor tiếp tục khẳng định vị thế khi nhận giải thưởng đối tác Kim cương của tổ chức IELTS IDP Vietnam và trở thành đối tác của hơn 40 trường THPT, Đại học trên cả nước.