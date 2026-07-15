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Hệ sinh thái AI Trung Quốc vào cuộc đua tự làm chip "Làn sóng" tự thiết kế chip AI lan rộng mạnh mẽ trong hệ sinh thái công nghệ Trung Quốc, biến phần cứng thành chiến lược mới nhằm tránh phụ thuộc vào Nvidia.

HLV De la Fuente: Đội tuyển Tây Ban Nha mạnh nhất thế giới, thắng Pháp dễ dàng Huấn luyện viên Luis de la Fuente tự tin tuyên bố đội tuyển Tây Ban Nha mạnh nhất thế giới sau khi đánh bại Pháp ở bán kết World Cup 2026.

Đang nghỉ trưa tại văn phòng, đột ngột mất ý thức, 3 lần ngừng tim liên tiếp Nam thanh niên 24 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ tím tái, mất ý thức và rơi vào ngừng tuần hoàn tới 3 lần, anh may mắn được các y bác sĩ BV tỉnh Phú Thọ cứu sống.

Nhan sắc mỹ nhân Tây Ban Nha vướng tin hẹn hò Mbappé Nữ diễn viên Ester Expósito, người vướng tin hẹn hò với siêu sao bóng đá Kylian Mbappé mệnh danh biểu tượng nhan sắc của Tây Ban Nha.

Bác sĩ chỉ cách chế biến rau lang giúp tăng gấp 4 lần dưỡng chất, cực dễ làm Bác sĩ chỉ cách chế biến rau lang giúp tăng gấp 4 lần hàm lượng polyphenol chống oxy hóa, bảo vệ thị lực và kiểm soát đường huyết hiệu quả.

1 chỉ vàng 9999 PNJ hôm nay 15/7/2026 giá bao nhiêu? Cập nhật chi tiết giá vàng 9999 PNJ và nhiều thương hiệu khác hôm nay 15/7/2026.

Thống kê Tây Ban Nha khiến Mbappe 'tắt điện', đội tuyển Pháp hóa tầm thường Các thống kê cho thấy Kylian Mbappe hoàn toàn bị khóa chặt trong trận Pháp thua Tây Ban Nha 0-2 ở bán kết World Cup 2026.

HLV tuyển Thái Lan: 'Muốn thấy đội nhà dự World Cup trước khi qua đời' HLV Anthony Hudson công bố kế hoạch đưa đội tuyển Thái Lan giành vé dự World Cup, bắt đầu từ tháng 9 tới.

Cận cảnh hồ điều hòa hơn 30 ha đang thành hình ở cửa ngõ phía Đông Hà Nội Sau gần 1 năm thi công, hồ điều hòa Cự Khối rộng hơn 30 ha ở phường Long Biên đang dần thành hình, đạt khoảng 50% tiến độ và đã có thể tích nước hỗ trợ chống ngập.

'Liêu Trai chí dị' có nghĩa là gì? Vượt qua những chuyện "nhát ma" thông thường, bộ truyện của Bồ Tùng Linh trở thành kiệt tác; vậy "Liêu Trai chí dị" nghĩa là gì và vì sao có giá trị lớn đến thế?

Lọc dòng vốn, giữ 'chất xám': Khi Việt Nam không còn thu hút FDI bằng mọi giá Với việc chuyển trọng tâm từ vốn sang nguồn lực, Việt Nam sẽ được nhắc đến không phải thu hút bao nhiêu vốn FDI mà là công nghệ, tri thức, giá trị cho nền kinh tế.

Khoảnh khắc ‘bay ngư chim’ ngắm Đà Lạt từ đỉnh LangBiang Khoảnh khắc dù lượn đưa du khách cất cánh từ đỉnh Lang Biang, ngắm toàn cảnh Đà Lạt xinh đẹp và hạ cánh tại cây thông cô đơn, hồ ĐanKia khiến nhiều người mê mẩn.

Mbappe chê thẳng tuyển Pháp: Quá nhiều lỗi, không xứng tầm bán kết World Cup Kylian Mbappe thừa nhận tuyển Pháp chơi dưới sức, mắc nhiều lỗi và không xứng với yêu cầu chuyên môn của trận bán kết World Cup 2026.