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Xuất bản ngày 15/07/2026 07:00 AM
Xuất bản ngày 15/07/2026 07:00 AM

Hệ sinh thái AI Trung Quốc vào cuộc đua tự làm chip

(VTC News) -

"Làn sóng" tự thiết kế chip AI lan rộng mạnh mẽ trong hệ sinh thái công nghệ Trung Quốc, biến phần cứng thành chiến lược mới nhằm tránh phụ thuộc vào Nvidia.

VTC News
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