Gần 100 người tìm kiếm nữ du khách Nga mất tích khi đi dạo ở bờ biển Đà Nẵng

(VTC News) -

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, tại khu vực bãi biển Viêm Đông, khối phố Viêm Đông, phường Điện Bàn Đông, xảy ra vụ việc một du khách người Nga mất tích khi đi dạo ven biển.

Theo thông tin ban đầu, ngày 14/6, gia đình du khách gồm 3 thành viên lưu trú tại một cơ sở trên tuyến đường ven biển thuộc khối phố Viêm Đông.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm tung tích du khách Nga. (Ảnh: Q.C)

Sau khi ăn tối, người cha và con gái đi bộ ra bãi biển Viêm Đông để dạo mát, người mẹ ở lại phòng. Trong quá trình di chuyển, người con gái đi trước. Do trời tối, người cha đi phía sau bị khuất tầm nhìn, không theo kịp và mất dấu. Sau khi tự tìm kiếm, rà soát quanh khu vực biển nhưng không có kết quả, gia đình và cơ sở lưu trú đã báo cáo vụ việc với các lực lượng chức năng.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự phường Điện Bàn Đông phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn; tham mưu UBND phường thiết lập Sở Chỉ huy tại chỗ để thống nhất chỉ huy, điều hành lực lượng, phương tiện.

Lực lượng tham gia tìm kiếm gần 100 người, gồm cán bộ, dân quân thường trực Ban Chỉ huy Quân sự phường Điện Bàn Đông, lực lượng công an, chiến sĩ Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 7 cùng các lực lượng khác và người dân.

Hiện, các lực lượng đang khẩn trương rà soát dọc khu vực ven biển, mở rộng phạm vi tìm kiếm, nỗ lực tìm kiếm nạn nhân trong thời gian sớm nhất; đồng thời thường xuyên báo cáo tình hình về Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố để theo dõi, chỉ đạo kịp thời.