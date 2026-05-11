Tìm thấy người đàn ông hái thảo dược mất tích gần 4 ngày trong rừng

(VTC News) -

Theo thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, khoảng 16h30 ngày 11/5, lực lượng chức năng đã tìm thấy ông Triệu Chàn Tá (58 tuổi, trú thôn Việt Tân 2, xã Bắc Quang) sau 4 ngày mất tích trong rừng.

Ông Tá được phát hiện tại khu vực rừng cách nhà khoảng 4km.

Thời điểm được tìm thấy, người đàn ông này có biểu hiện mệt mỏi nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo. Hiện tại, các chiến sĩ công an cùng người dân đang hỗ trợ đưa ông từ trên núi cao xuống để kiểm tra y tế và đoàn tụ cùng gia đình.

Ông Tá được tìm thấy sau 4 ngày mất tích trong rừng. (Ảnh: T.Q.)

Trước đó, Công an xã Bắc Quang tiếp nhận tin báo của bà Phàn Mùi Mủi (SN 1958, vợ ông Tá) về việc chồng đi vào khu vực rừng Nặm Ký từ khoảng 8h ngày 8/5 để tìm cây thảo dược nhưng đến tối không trở về nhà.

Khi rời đi, ông Tá mặc áo màu vàng, quần ngố, mang theo quẩy tấu nhựa màu xanh, dao đi rừng, cơm nắm và dẫn theo một con chó màu đen.

Do không thể liên lạc được với ông Tá, gia đình đã trình báo cơ quan chức năng để hỗ trợ tìm kiếm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bắc Quang phối hợp cùng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực Bắc Quang, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, các đoàn thể địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm xuyên đêm.

Nhiều tổ công tác được chia thành các mũi để rà soát khu vực khe suối, hẻm đá cùng những vị trí hiểm trở trong rừng. Tuy nhiên, địa hình đồi núi dốc cao, đường trơn trượt do mưa kéo dài khiến công tác tìm kiếm gặp không ít khó khăn.

Trong nhiều ngày, lực lượng tham gia cứu hộ phải mang theo cơm nắm, nghỉ tạm trong rừng để duy trì việc tìm kiếm liên tục. Các cán bộ, chiến sĩ thay phiên nhau băng rừng, lội suối trong điều kiện thời tiết bất lợi với hy vọng sớm tìm thấy người mất tích.