Hàng loạt tuyến phố cổ Hà Nội bụi mịt mù, mặt đường nham nhở

Nhiều tuyến phố Hà Nội bị đào xới để thi công hạ tầng ngầm nhưng hoàn trả mặt đường sơ sài, tạo rãnh lún, ổ gà, bụi bặm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Video: Hàng loạt tuyến phố cổ Hà Nội mịt mù bụi, mặt đường nham nhở vì thi công.
Tại phố Hàng Cót, khu vực thi công được phủ bằng các tấm thép, tuy nhiên nhiều tấm đã bị cong vênh, chênh cao so với mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là vào ban đêm hoặc khi trời mưa.
Tương tự, trên phố Tạ Hiện, nhiều đoạn đường sau thi công vẫn chưa được hoàn trả, ảnh hưởng đến việc đi lại, kinh doanh và hình ảnh khu phố cổ.
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