(VTC News) -

Cà chua được mệnh danh là “siêu thực phẩm” giàu chất chống oxy hóa (đặc biệt là lycopene), vitamin C và vitamin A. Bên cạnh đó, nhiều công trình khoa học khẳng định giá trị chống ung thư của cà chua chín.

Nhóm nghiên cứu tại Viện Ung thư Quốc gia Maria Skłodowska-Curie (Ba Lan) chỉ ra, chất lycopene có trong cà chua giúp giảm nguy cơ ung thư phổi, dạ dày, tuyến tiền liệt và có thể phòng ngừa ung thư cổ tử cung, vú, đại tràng.

Các nhà khoa học Đại học Portsmouth (Anh) cũng ghi nhận lycopene có trong cà chua làm gián đoạn đường tín hiệu thúc đẩy khối u, từ đó làm chậm sự phát triển của ung thư vú và tuyến tiền liệt.

Tại Mỹ, nhiều nghiên cứu lâm sàng của Trung tâm Ung thư MD Anderson và Nhóm NCCTG đều ghi nhận lycopene có trong cà chua giúp giảm trung bình 15% nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt.

Cà chua là thực phẩm tốt cho sức khỏe.

Vì sao không nên ăn cà chua xanh?

Không chỉ có giá trị dinh dưỡng cao, cà chua còn có giá tương đối phù hợp với đại đa số người tiêu dùng. Do đó, loại quả này thường xuất hiện trong các món ăn của các gia đình.

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo rằng có những hạn chế khá nghiêm ngặt đối với việc ăn cà chua. Nếu bạn chọn sai trạng thái của loại quả này hoặc người ăn có những bệnh lý tiềm ẩn, cà chua có thể làm tăng gánh nặng trao đổi chất cho cơ thể.

Yêu cầu đầu tiên và cơ bản nhất khi mua cà chua là kiểm tra màu sắc. Màu đỏ tươi đồng đều báo hiệu loại quả này đã chín và có thể an toàn khi sử dụng. Tuy nhiên, có một số người thích cà chua có chút xanh vì thấy chúng giòn hơn và chua hơn.

Cà chua xanh chưa chín chứa một chất độc hại tên là solanine. Các nghiên cứu độc chất đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ khoảng 200 miligam solanine có thể gây ra các phản ứng độc thần kinh như buồn nôn và nôn mửa.

Ăn cà chua xanh không chỉ không bổ sung vitamin mà còn gây áp lực giải độc lên gan và hệ tiêu hóa. Ăn quá nhiều cà chua xanh sống có thể gây đắng miệng, buồn nôn, đau bụng hoặc chóng mặt.

Tuy nhiên, khi cà chua chín và chuyển sang màu đỏ, hàm lượng solanine sẽ giảm dần đến khi đạt mức an toàn.

hông nên ăn cà chua xanh.

Khi sử dụng cà chua, bạn thường thấy những đốm đen nhỏ hoặc vết thối nhẹ trên da. Một số người tiết kiệm thường dùng dao để loại bỏ phần bị tổn thương và tiếp tục sử dụng cà chua để chế biến các món ăn. Không nên làm như vậy.

Quả cà chua chứa rất nhiều nước, nên khi vỏ bị rách hoặc dập nát, vi sinh vật rất dễ xâm nhập và làm quả bị thối rữa nhanh chóng. Cà chua bị hỏng thường nhiễm các loại nấm mốc sinh độc tố như Alternaria hoặc Penicillium, có thể gây ngộ độc thực phẩm.

Những ai nên đặc biệt cẩn thận khi ăn cà chua?

Cà chua mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng những người có các bệnh lý tiềm ẩn sau nên hạn chế sử dụng loại quả này.

Người bị suy giảm chức năng thận

Thận là cơ quan then chốt giúp duy trì cân bằng điện giải trong cơ thể và đào thải kali dư thừa qua nước tiểu. Cà chua có hàm lượng kali cao: Mỗi 100 gram cà chua tươi chứa khoảng 230mg kali.

Ăn nhiều cà chua làm tăng lượng kali nạp vào, đòi hỏi thận phải hoạt động tích cực để đào thải phần dư. Do đó, những bệnh nhân suy thận nên hạn chế ăn cà chua.

Bệnh nhân suy thận nên hạn chế ăn cà chua.

Người bị trào ngược dạ dày thực quản hoặc ợ nóng

Cà chua chứa hàm lượng axit tự nhiên rất cao, đặc biệt là axit malic và axit citric. Khi tiêu thụ, các axit này kích thích dạ dày tăng tiết dịch vị, làm tăng nồng độ axit trong dạ dày. Đồng thời, chúng làm suy yếu và làm giãn mở cơ thắt thực quản dưới, khiến axit dễ dàng trào ngược lên thực quản, gây ra cảm giác nóng rát vùng ngực, ợ chua và khó chịu.

Ngoài ra, hàm lượng đường fructose trong cà chua cũng có thể gây khó tiêu, làm chậm quá trình tiêu hóa và tăng áp lực lên dạ dày.

Người mắc chứng trào ngược dạ dày nên hạn chế sử dụng cà chua.

Bệnh nhân viêm bàng quang

Người bệnh viêm bàng quang nên tránh xa cà chua và các sản phẩm chế biến từ cà chua (như nước ép, sốt cà chua). Nguyên nhân là do loại quả này chứa hàm lượng axit rất cao, dễ gây kích ứng lớp niêm mạc bàng quang đang bị tổn thương. Điều này sẽ làm trầm trọng hơn các triệu chứng đau buốt, tiểu rắt hoặc tiểu nhiều lần.