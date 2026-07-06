Cận cảnh các trụ sở dôi dư ở Đắk Lắk sắp đấu giá làm đất ở, thương mại - dịch vụ
Hàng loạt trụ sở cơ quan dôi dư tại Đắk Lắk sẽ được đấu giá từ năm 2026 để phát triển đất ở, thương mại - dịch vụ và tạo nguồn lực cho địa phương.
Móng Cái tan hoang sau bão số 1: Ngập sâu, cây đổ ngổn ngang nhiều nơi
Sau bão số 1, TP Móng Cái (Quảng Ninh) tan hoang khi nhiều tuyến phố ngập sâu, cây xanh gãy đổ la liệt, người dân phải dùng cưa máy khẩn trương dọn dẹp.
Khám phá cao nguyên La Vuông, nơi một ngày có đủ bốn mùa
Nằm ở độ cao hơn 700m, cao nguyên La Vuông (phường Hoài Nhơn Bắc, Gia Lai) có cảnh sắc hoang sơ nhưng lại sở hữu khí hậu ôn đới đặc biệt khi có 4 mùa trong một ngày.
Vì sao gọi là thuốc lào?
Dù tên gọi liên quan đến quốc gia láng giềng, thuốc lào lại là sản phẩm đặc trưng của người Việt; việc giải mã danh xưng này giúp chúng ta hiểu hơn về lịch sử.
Cảnh ngổn ngang tại dự án mương ngầm thoát nước hàng trăm tỷ thi công 'rùa bò'
Gần 1 năm kể từ ngày triển khai thi công, dự án mương ngầm thoát nước với số vốn đầu tư hàng trăm tỷ chìm trong cảnh ngổn ngang.
Giá xăng dầu hôm nay 6/7: Giảm nhẹ phiên đầu tuần
Lúc 6h ngày 6/7, giá dầu WTI đứng ở mức 68,33 USD/thùng, giảm 0,45 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 71,68 USD/thùng, giảm 0,44 USD/thùng.
FIFA bất ngờ xóa thẻ đỏ cầu thủ Mỹ, đội tuyển Bỉ phản ứng dữ đội
Liên đoàn bóng đá Bỉ lập tức phản ứng mạnh khi đội tuyển Mỹ được xóa thẻ đỏ ngay trước trận đấu của 2 đội ở vòng 1/8 World Cup 2026.
Giá vàng hôm nay 6/7: Tiếp đà hồi phục
Sáng 6/7, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.189 USD/ounce, tăng 15 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.
Mỹ từng bí mật muốn mua oanh tạc cơ hạt nhân Liên Xô
Một thương vụ ít người biết sau khi Liên Xô tan rã suýt đưa những chiếc Tu-160 của Ukraine sang Mỹ thay vì trở về Nga.
Xây nhà 2 tầng 100m² hết bao nhiêu tiền?
Dự toán chi phí xây nhà 2 tầng 100m² trước khi thi công giúp chủ kế hoạch tài chính đồng thời hạn chế phát sinh.
Tổng thống Trump gọi điện, FIFA lập tức xóa thẻ đỏ cho cầu thủ Mỹ
Reuters và nhiều nguồn tin tiết lộ ngôi sao Folarin Balogun của đội tuyển Mỹ được xóa thẻ đỏ sau khi Tổng thống Donald Trump gọi điện thoại cho Chủ tịch FIFA.
Vừa ra oai với đối thủ, Neymar khóc nức nở khi Na Uy loại Brazil khỏi World Cup
Neymar ghi bàn để thể hiện bản thân nhưng lại không thể giúp đội tuyển Brazil tránh được thất bại trước Na Uy ở vòng 1/8 World Cup 2026.
Trung Quốc chi hàng tỷ USD dự World Cup theo cách đặc biệt
Dù không có đội bóng tham dự World Cup 2026, Trung Quốc vẫn hiện diện đậm nét qua chuỗi cung ứng, công nghệ và các khoản tài trợ trị giá hàng tỷ USD cho FIFA.
Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 6/7: Chiều tối mưa dông, có nơi mưa to
Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 6/7 tại khu vực Nam Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa tăng, một số nơi có thể xuất hiện mưa to cục bộ.
Trực tiếp bóng đá Mexico vs Anh 7h ngày 6/7, kết quả tỷ số mới nhất
Trực tiếp bóng đá Mexico vs Anh (7h ngày 6/7): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Mexico đấu với Anh thuộc vòng 1/8 World Cup 2026.
Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 6/7: Nắng nóng xen mưa dông, gió giật mạnh
Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 6/7 hầu hết các khu vực ban ngày nắng và mưa dông về chiều tối, một số nơi có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết 6/7: Miền Bắc nguy cơ xuất hiện đợt lũ, 6 tỉnh còn mưa to
Ngày 6/7, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Quảng Ninh mưa vừa, mưa to, trên các sông nhỏ, thượng nguồn các sông chính Bắc Bộ nguy cơ xuất hiện lũ.
Haaland lập cú đúp, Na Uy loại Brazil ở vòng 1/8 World Cup 2026
Sáng 6/7, đội tuyển Brazil bị loại khỏi World Cup 2026 sau trận thua Na Uy 1-2, trong đó Erling Haaland ghi 2 bàn.
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