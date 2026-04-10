Xuất bản ngày 10/04/2026 05:07 PM
Phố du lịch Hà Nội bị đào xới nham nhở, du khách lắc đầu ngán ngẩm

Phố Tràng Tiền bị đào xới phục vụ dự án chống ngập, biến tuyến phố du lịch thành công trường ngổn ngang, bụi mù mịt, ảnh hưởng đời sống người dân và hình ảnh Thủ đô.

Video: Phố Tràng Tiền bị đào xới nham nhở, bụi bay mù mịt khiến người dân bức xúc

Từ giữa tháng 3, nhiều người dân và du khách đi qua khu vực phố Tràng Tiền (Hà Nội) bất ngờ trước cảnh tượng lòng đường bị đào xới, ống bê tông chất đống trên vỉa hè. Tuyến phố du lịch trở nên ngổn ngang như một đại công trường, bụi bay mù mịt suốt ngày đêm.

Nguyên nhân của tình trạng này là do đơn vị thi công đang triển khai Dự án chống úng ngập cục bộ khu vực nội đô, trong đó xây dựng các tuyến cống mới dọc phố Lý Thái Tổ, Phan Chu Trinh, đồng thời bổ sung các ga thăm phục vụ duy tu hệ thống thoát nước tại các phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc thi công trên phố Tràng Tiền được tổ chức theo hình thức cuốn chiếu, sử dụng rào chắn di động bằng tôn kết hợp lưới B40 theo từng đoạn, từ Quảng trường Cách mạng Tháng Tám đến nút giao Tràng Tiền – Ngô Quyền, nhằm phục vụ thi công tuyến cống hộp.

Đoạn đường dài khoảng 200 m, kéo từ trước Nhà hát Lớn Hà Nội đến Hotel de l’Opera Hanoi - MGallery chìm trong lớp bụi đất mù mịt.

Mặt đường Tràng Tiền hiện bị lật lên toàn bộ phần lõi giữa để phục vụ thi công hạ tầng ngầm. Một rãnh sâu kéo dài dọc theo tuyến phố như một con mương giữa đường.

Bà Thanh (ở phường Hoàn Kiếm) cho biết, bụi từ công trình khiến bà phải liên tục quét dọn vỉa hè trước cửa nhà. Việc thi công diễn ra từ 22h đến 6h30 sáng gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến giấc ngủ của người dân. Ngoài ra, công trường không được che chắn khiến bụi phát tán, trong khi việc thi công giữa lòng đường làm lối đi hai bên bị thu hẹp, dẫn đến tình trạng ùn tắc thường xuyên vào giờ cao điểm.

"Tất cả các nhà hàng phải đóng cửa vì bụi quá, thậm chí ngồi trong quán cũng phải đeo khẩu trang. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ dự án của Nhà nước nhằm chống ngập úng cho khu dân cư. Tuy nhiên, đơn vị thi công cần có giải pháp phù hợp, làm đến đâu phải sạch sẽ đến đó, để hạn chế ảnh hưởng đến đời sống, đặc biệt tại các tuyến phố du lịch".

“Trước đây, chúng tôi không phải dọn dẹp, lau chùi thường xuyên như vậy. Từ khi công trình thi công, bụi và đất cát xuất hiện dày đặc, mỗi ngày phải quét dọn rất nhiều lần”, một nhân viên khách sạn trên phố Tràng Tiền cho biết.

Anh Việt Hưng (phường Cầu Giấy) cho rằng, trên tuyến phố du lịch có giá thuê mặt bằng thuộc hàng đắt đỏ nhất châu Á, việc đào đường, thi công cống thiếu gọn gàng, để vật liệu ngổn ngang, bụi bẩn phát tán là khó chấp nhận, cho thấy sự cẩu thả và thiếu trách nhiệm của đơn vị thi công. Theo anh, các đơn vị cần có biện pháp tổ chức thi công khoa học, che chắn kỹ lưỡng, làm đến đâu gọn đến đó nhằm giảm thiểu bụi bẩn, bảo đảm vệ sinh môi trường và mỹ quan cho tuyến phố trung tâm.

Nhiều đoạn đường bị xới tung, chỉ còn lại đất đá lẫn lộn, gồ ghề với nhiều “ổ voi, ổ gà” khiến việc đi lại gặp khó khăn.

Phố Tràng Tiền là điểm đến thu hút đông đảo du khách quốc tế, vì vậy tình trạng mặt đường nham nhở, lồi lõm, bụi mù mịt không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại mà còn làm giảm mỹ quan đô thị, ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh du lịch của Thủ đô.

Do đặc thù các tuyến phố nội đô chật hẹp, việc tập kết vật liệu phục vụ thi công làm thu hẹp đáng kể không gian dành cho người đi bộ.

Dọc tuyến phố, nhiều ống cống đường kính hơn 1m được tập kết, "nuốt trọn" toàn bộ vỉa hè, gây cản trở việc đi lại của người dân và du khách.

Du khách nước ngoài ngỡ ngàng trước hình ảnh tuyến phố trăm tuổi bị biến thành công trường xây dựng. Họ phải len lỏi qua các khe hẹp chưa đến 30cm hoặc đi xuống lòng đường.

“Các ống cống bê tông chiếm dụng nhiều đoạn vỉa hè trên phố Tràng Tiền, khiến tôi phải đi xuống lòng đường, không chỉ bất tiện mà còn rất nguy hiểm”, nữ du khách nước ngoài chia sẻ.

“Khi qua đây chỉ có hai cách, trèo qua ống cống, hoặc phải đi xuống lòng đường mới có thể di chuyển”, anh Nguyễn Quang Thành chia sẻ khi đang cùng bạn đi dạo phố.

Chỉ cần một ô tô chạy qua, cả tuyến phố lại bị bụi cuốn mù mịt.

Nhiều người phải dùng tay che mũi, bịt miệng khi đi qua lớp bụi dày trên phố Tràng Tiền; dù đã đeo khẩu trang, không ít người vẫn cảm thấy khó chịu.

Người đi bộ trên vỉa hè cũng phải dùng tay che mặt để tránh bụi.

Trả lời Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Hồng Dũng, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng đô thị phường Cửa Nam, cho biết không chỉ riêng phố Tràng Tiền mà trên nhiều tuyến phố khác cũng đang xảy ra tình trạng chậm hoàn trả mặt bằng sau thi công, gây phát sinh bụi và ảnh hưởng đến giao thông. Do đây là công trình khẩn cấp, phường vẫn tạo điều kiện cho đơn vị thi công triển khai, đồng thời đã có văn bản yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành trước ngày 30/4, đi đôi với bảo đảm vệ sinh môi trường, hạn chế bụi và phối hợp điều tiết giao thông.

Theo ông Dũng, phường đã phân công các tổ địa bàn thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị thi công, đặc biệt khi phần lớn hoạt động diễn ra vào ban đêm; mọi phản ánh của người dân đều được tiếp nhận và chuyển tới đơn vị liên quan để kịp thời xử lý.

Minh Đức - Hà Phương
