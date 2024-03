Han So Hee sụp đổ hình ảnh

Ngày 16/3, Naver đưa tin mạng xã hội Hàn Quốc và Trung Quốc bùng nổ với thông tin Han So Hee và Ryu Jun Yeol hẹn hò tại Hawaii. Nữ diễn viên Han So Hee cũng gây tranh cãi khi hai lần lên tiếng về chuyện tình cảm với nội dung hoàn toàn khác nhau.

Trên mạng xã hội, cô nhận chỉ trích mạnh mẽ vì thái độ lật lọng, phủ nhận yêu đương rồi lại thừa nhận hẹn hò, chửi xéo nữ ca sĩ Hyeri, bạn gái cũ của Ryu Jun Yeol.

Han So Hee phản ứng bất nhất, phải xin lỗi Hyeri

Theo Naver, khi nổ ra tin đồn hẹn hò, ngay trong chiều 15/3, Han So Hee đã có bài đăng khẳng định cô không muốn dính dáng với người đang có người yêu, nên sẽ không trao cơ hội tiếp cận mình cho những người như vậy. Cô cũng khẳng định không chen chân vào chuyện tình cảm của người khác. Đặc biệt, trong bài đăng này, Han So Hee cũng nhại lại câu nói của Hyeri rằng "Tôi cũng đang cảm thấy thú vị đây".

Han So Hee bị chỉ trích vì lúc đầu phủ nhận yêu Ryu Jun Yeol, sau đó lại thừa nhận. Cô gây thất vọng vì nói dối, lật lọng với khán giả.

Sau khi Han So Hee đăng bài viết, những người hâm mộ cô quay sang trách móc Hyeri khiến Han So Hee rơi vào tình huống khó xử, bị chỉ trích là tiểu tam. Thậm chí, nhiều người tin rằng Han So Hee và Ryu Jun Yeol không có tình cảm với nhau.

Tuy nhiên, đến sáng 16/3, Han So Hee đã xóa bài đăng cũ và lên tiếng khẳng định đang hẹn hò với Ryu Jun Yeol. Cô cho biết cả hai quen nhau vào tháng 11/2023, song chuyện tình cảm của Ryu Jun Yeol và bạn gái cũ đã kết thúc từ đầu năm 2023. Han So Hee cũng xin lỗi Hyeri vì đã có bài đăng mỉa mai trước đó. Tuy nhiên, theo những bài đăng trên mạng xã hội, Hyeri và Ryu Jun Yeol vẫn hẹn hò vào tháng 10/2023, nên lời Han So Hee khẳng định họ chia tay vào đầu năm 2023 là không chính xác.

Việc Han So Hee phủ nhận hẹn hò, sau đó lại thừa nhận đang yêu Ryu Jun Yeol khiến cô bị chỉ trích.

Theo đó, khán giả cho rằng Han So Hee nói dối. Cô xây dựng hình ảnh cô gái mạnh mẽ, độc lập, tính cách thú vị, không cần đàn ông nhưng lại mập mờ với người đã có người yêu. Hôm trước cô vừa mỉa mai Hyeri, hôm sau lại xin lỗi vì "story thảm hại và vớ vẩn" cùng "phản ứng không khôn ngoan" dành cho Hyeri.

Trên mạng xã hội, ý kiến khán giả chia thành nhiều hướng khác nhau. Công chúng chỉ trích Ryu Jun Yeol đối xử lạnh nhạt với bạn gái cũ, lãng phí nhiều năm thanh xuân của Hyeri. "Khi nổi tiếng, anh ta ngay lập tức vứt bỏ bạn gái lâu năm, tìm một người có ngoại hình đẹp và danh tiếng cao hơn", "Quá thất vọng về cả hai".

Bên cạnh đó, có không ít người chỉ trích Han So Hee vì cho rằng cô yêu bạn trai của người khác: "Gu bạn trai của Han So Hee tệ quá", "Han So Hee xin chị đừng làm tiểu tam, đừng để phim vận vào đời", "Cô ta tỏ ra bá đạo, thẳng thắn với những quy tắc rõ ràng trong tình yêu, nhưng lại mập mờ với người có bạn gái", "Thà lúc đầu đừng vội phủ nhận tình cảm và chửi xéo Hyeri, sau đó thừa nhận thật nhục nhã", "Han So Hee em quá thất vọng về chị".

Mặt khác, cũng có người cho rằng bài giải thích của Han So Hee thẳng thắn. Cô tức giận vì bị cho là tiểu tam nên mất bình tĩnh. Sau đó, cô đăng bài dài với mốc thời gian cụ thể để chứng minh bản thân không chen chân vào mối quan hệ của người khác.

Han So Hee sụp đổ hình ảnh

Bên cạnh việc không nhất quán trong phát ngôn, Han So Hee cũng bị chỉ trích vì thường xuyên tỏ ra mê đắm các nữ diễn viên khác như khen ngợi đàn chị Song Hye Kyo hay mời người đẹp Nana tới nhà. Han So Hee xây dựng hình tượng ngọc nữ mạnh mẽ, cá tính và có xu hướng tính dục thích nữ giới. Hình ảnh này giúp nữ diễn viên thu hút cả fan nam và nữ. Tuy nhiên, hiện tại, khán giả cho rằng những nét thu hút trên chỉ là chiêu trò truyền thông mà Han So Hee xây dựng lên.

Han So Hee cũng từng được khen ngợi với những quan điểm về việc không dính dáng tới mối quan hệ mập mờ. Thậm chí, cô còn sử dụng hình nền là ảnh "tránh xa lũ đàn ông xấu xa". Do đó, nhiều người tin rằng Han So Hee là một cô gái độc lập, mạnh mẽ, có cá tính và suy nghĩ rõ ràng, tiến bộ, ủng hộ nữ giới.

Tuy nhiên, sau khi scandal tình ái nổ ra, Han So Hee bị chê "nói được nhưng làm không được", "miệng thì chê đàn ông nhưng lại vồ vập với người còn đang dây dưa với bạn gái cũ".

Han So Hee xây dựng hình tượng ghét đàn ông, nhưng sau đó hẹn hò với người bị chê là gã trai tồi.

Hiện tại, danh tiếng của Han So Hee và Ryu Jun Yeol đều bị ảnh hưởng nặng nề từ chuyện hẹn hò. Han So Hee bị chê vì nói dối, xóa bài đăng, còn Ryu Jun Yeol trở thành gã bạn trai tồi.

Khán giả tiếc nuối vì Hyeri đã dành 7 năm thanh xuân cho bạn trai, song không đạt được kết thúc có hậu. Trước khi chia tay một tháng, Hyeri và Ryu Jun Yeol vẫn còn đi du lịch cùng nhau. Thậm chí, 3 ngày trước khi chuyện tình đổ vỡ, cả hai còn đăng ảnh trong đó có ốp điện thoại đôi. Vì vậy, việc Ryu Jun Yeol lao vào mối tình mới, chỉ 4 tháng sau khi chia tay Hyeri khiến nam diễn viên nhận nhiều chỉ trích.

Sau khi thông tin Ryu Jun Yeol có tình mới với Han So Hee, Hyeri đã đăng bài viết với nội dung "Thú vị thật" và nhanh chóng hủy theo dõi bạn trai cũ. Theo Naver, hành động của Hyeri cho thấy cô bất ngờ trước sự thay đổi tình cảm nhanh chóng của Ryu Jun Yeol.

Một cuộc phỏng vấn khác của Hyeri cũng được chia sẻ lại, trong đó, nữ diễn viên chia sẻ cô thường xuyên không liên lạc được với Ryu Jun Yeol, có khi cả ngày không nhận được một tin nhắn từ bạn trai. "Giống như em không hề có người yêu vậy", Hyeri nói.

Ryu Jun Yeol trở thành tội đồ vì lạnh nhạt với bạn gái, khiến cô thấy chán nản và đưa ra lời chia tay. Sau đó, anh nhanh chóng có tình mới. Ngoài ra, Hyeri từng chia sẻ muốn đi Hawaii với người yêu nhưng nguyện ước không thành. Nhưng, chỉ mới quen Han So Hee, Ryu Jun Yeol đã cùng bạn gái mới đi du lịch tại đây.

Hiện tại, mối tình tay ba của Han So Hee - Ryu Jun Yeol và Hyeri đang là chủ đề nóng nhất trên truyền thông Hàn Quốc, Trung Quốc.

Trước đó, sáng 15/3, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nữ diễn viên Han So Hee và tài tử Ryu Jun Yeol bị bắt gặp hẹn hò tại Hawaii. Sự việc gây bất ngờ vì Han So Hee theo đuổi hình ảnh tránh xa nam giới, mê đắm nữ giới, còn Ryu Jun Yeol mới chia tay bạn gái 7 năm là nữ ca sĩ Hyeri ngày 13/11/2023.

Scandal tình ái càng trở nên nóng hơn, vì khán giả nghi ngờ Ryu Jun Yeol mập mờ với Han So Hee khi chưa dứt tình với bạn gái cũ, Han So Hee trở thành kẻ chen chân vào chuyện tình cảm của người khác.

Cụ thể, ngày 13/11/2023, có thông tin Ryu Jun Yeol và Hyeri chia tay, thì đến ngày 15/11/2023, Han So Hee đến gặp Ryu Jun Yeol tại buổi triển lãm nghệ thuật của nam diễn viên. Sau đó, nữ diễn viên giải thích rằng vì biết sẽ sớm hợp tác với Ryu Jun Yeol nên đã đến chào hỏi anh. Han So Hee khẳng định đó là lần đầu cả hai gặp gỡ nhau, song khán giả phát hiện họ đã từng quay quảng cáo chung.

Ngoài ra, còn nhiều bằng chứng cho thấy cả hai phát triển tình cảm như Han So Hee chia sẻ những vật phẩm như chú gấu bông bắc cực mà tài tử yêu thích từ trước tháng 11/2023.

Ngày 8/1, Han So Hee cũng đăng tải hình Chú Bọt Biển tinh nghịch (SpongeBob SquarePants) với màu sắc yêu thích của người tình tin đồn.