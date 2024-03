Hà Nội: Cháy ngôi nhà 3 tầng ở phố Thanh Nhàn

(VTC News) -

Khoảng 15h30 ngày 25/3, ngôi nhà 3 tầng trong ngõ 257 phố Thanh Nhàn (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) gặp hỏa hoạn.

Khói đen kèm mùi khét bốc lên khiến nhiều người hoảng loạn. Theo báo cáo của UBND phường Thanh Nhàn, ngọn lửa xuất phát từ tầng 3 (tầng tum).

Xe cứu hoả và cảnh sát PCCC và CNCH tới hiện trường.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Hai Bà Trưng nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện đến hiện trường, phối hợp Công an phường Thanh Nhàn tổ chức chữa cháy, chống lan sang hộ liền kề.

Thiếu tá Nguyễn Trung Hiếu dìu người dân ra khỏi hiện trường.

Biết tin ngôi nhà gặp nạn, chủ nhà là bà L.A.N. vội chạy về, khóc ngất vì nghĩ con gái bị mắc kẹt bên trong. Lúc này, Thiếu tá Nguyễn Trung Hiếu (Công an quận Hai Bà Trưng) đang hỗ trợ tổ công tác chữa cháy đã tiếp cận bà N., động viên giải thích người thân đã an toàn. Nhận thấy bà N. bị đau chân, Thiếu tá Nguyễn Trung Hiếu dìu bà N. an toàn rời khỏi hiện trường.

Đến 15h50 cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Nguyên nhân ban đầu do chập điện. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Chiều cùng ngày, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH quận Ba Đình nhận tin cháy tại số 29 ngách 12/35 Phan Kế Bính (thông với ngõ 58 Đào Tấn). Lực lượng PCCC và CNCH quận Ba Đình nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện đến hiện trường làm nhiệm vụ.

Tại đây, tổ công tác xác định vụ cháy xảy ra tại tầng 3 của ngôi nhà 5 tầng, cảnh sát nhanh chóng tiếp cận xử lý ngăn cháy lan. Do phát hiện sớm và triển khai lực lượng kịp thời nên đám cháy được khống chế và dập tắt ngay sau đó. Thông tin ban đầu, diện tích cháy khoảng 40m2 tại tầng 3 của ngôi nhà và không có thiệt hại về người.