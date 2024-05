(VTC News) -

Hà Giang cách Hà Nội bao xa?

Hà Giang là địa phương thuộc khu vực vùng núi phía Bắc Việt Nam, cách Hà Nội khoảng hơn 300km. Vì thế bạn sẽ mất khoảng 6 đến 7 tiếng di chuyển nếu đi bằng xe máy, xe khách.

Địa thế Hà Giang đặc trưng với những dãy đồi núi trập trùng, những cung đường đèo quanh co uốn khúc. Phía Đông tỉnh Hà Giang giáp với tỉnh Cao Bằng, phía Tây giáp với tỉnh Yên Bái và Lào Cai, phía Nam giáp với Tuyên Quang, còn phía Bắc giáp với Trung Quốc.

Theo kinh nghiệm từ những người đam mê du lịch, đường đi từ Hà Nội lên Hà Giang không quá xa nhưng do đường đèo núi nên sẽ có nhiều đoạn dốc cao, vực thẳm ẩn chứa những rủi ro và nguy hiểm. Do đó hướng dẫn đường đi Hà Giang từ Hà Nội đòi hỏi người điều khiển phương tiện phải có tay lái vững, có kinh nghiệm đi đường núi để di chuyển an toàn.

Đi Hà Giang từ Hà Nội bằng phương tiện gì?

Để di chuyển từ Hà Nội lên Hà Giang, du khách có thể lựa chọn 3 loại phương tiện là xe khách, xe máy và ô tô tự lái.

Xe khách

Nếu di chuyển bằng xe khách tuyến Hà Nội - Hà Giang thì sẽ mất khoảng 6 – 7 tiếng. Đây là phương tiện phổ biến bởi mức giá phải chăng, an toàn và phù hợp với đa số du khách. Có 3 lựa chọn khi mua vé xe khách như sau:

Xe ghế ngồi: Giá vé thấp, phù hợp với người có sức khỏe tốt, không say xe, tùy loại xe mà có thể bắt khách dọc đường hoặc không.

Xe giường nằm: Giá vé cao hơn, phù hợp với hầu hết du khách, thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều so với xe ghế ngồi.

Xe máy

Rất nhiều bạn trẻ đam mê phượt khi muốn khám phá Hà Giang đều sẽ chọn xe máy để tự do và chủ động đến mọi điểm tham quan, đồng thời cũng tiết kiệm khoản chi phí đáng kể. Hành trình Hà Nội - Hà Giang bằng xe máy sẽ mất khoảng 7 tiếng, đường đi khá xa và nhiều dốc đèo nên đòi hỏi bạn phải có sức khỏe tốt và tay lái cứng.

Để có hành trình tới Hà Giang an toàn, hãy tham khảo 2 tuyến đường phù hợp cho xe máy như sau:

- Cung đường đi qua Quốc lộ 2

Chiều dài 285km

Thời gian di chuyển: khoảng 6 tiếng

Tuyến đường này có trạm thu phí

Du khách bắt đầu hành trình từ trung tâm Hà Nội, đi theo hướng Kim Mã tới các đường Võ Chí Công, Vĩnh Ngọc, Võ Nguyên Giáp. Sau khoảng 16km đường Võ Nguyên Giáp, rẽ phải vào Quốc lộ 2A, tiếp tục rẽ qua ĐT131 và ĐCT05. Từ ĐCT05, đi vào QL2B khoảng 550 mét, tiếp tục rẽ trái vào QL2C. Sau đó, tại vòng xuyến trên QL2C thuộc địa phận Tuyên Quang, rẽ trái tại điểm giao thứ 1 để vào vào QL37.

Sau 4.9 km trên QL37, bạn di chuyển theo hướng bên trái rồi đi thẳng qua Cầu An Hoà thêm 3.9 km nữa thì rẽ phải ở Trạm Y Tế Xã Đội Cấn vào QL2. Tiếp theo sẽ là hành trình 158km theo QL2 để đến được Bản Mè – Phương Thiện. Ở ngã ba Bản Mè bạn rẽ phải và đi theo đường lớn là sẽ tới địa phận tỉnh Hà Giang.

- Cung đường đi qua Quốc lộ 32

Chiều dài 300km

Thời gian di chuyển: khoảng 7 tiếng

Xuất phát từ Hà Nội, bạn di chuyển theo hướng Tôn Đức Thắng, La Thành, Trần Duy Hưng, qua hầm chui Trung Hòa để đến Đại lộ Thăng Long. Sau đó đi thẳng vào đại lộ khoảng 27km thì rẽ vào QL21, đi thêm 20km gặp vòng xuyến thì đi ra theo lối thứ 3 để vào QL32.

Đi khoảng 28,9km trên QL32 thì bạn rẽ trái vào QL32C. Tiếp tục đi thẳng để đến Cầu Ngọc Tháp rồi đi về hướng ĐT320, gặp trường Cao Đẳng Nghề Phú Thọ thì bạn rẽ trái để vào QL2. Từ đây, bạn đi thẳng đến vòng xuyến trên quốc lộ 2C thuộc địa phận Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Đến đây, tiếp tục rẽ trái tại đường giao nhau thứ 1 để vào QL37 và tiếp tục hành trình theo hướng cung đường đi qua QL2 như hướng dẫn ở trên.

Ô tô tự lái

Nếu du khách lựa chọn di chuyển đến Hà Giang bằng ô tô tự lái thì sẽ mất khoảng 6 tiếng để tới nơi. Ưu điểm của phương tiện này là bạn có thể hoàn toàn chủ động thời gian và lộ trình, phù hợp với các gia đình hoặc những nhóm bạn 5 đến 7 người.

Tuy nhiên, để chinh phục Hà Giang bằng ô tô tự lái sẽ đòi hỏi tay lái cứng, có kinh nghiệm vượt đèo dốc quanh co. Về đường đi dành cho ô tô lên Hà Giang cũng giống với 2 cung đường dành cho xe máy như đã hướng dẫn ở trên. Tuy nhiên trong 2 cung đường thì Quốc lộ 2 có thu phí, đường khá rộng và bằng phẳng nên thích hợp để ô tô di chuyển hơn.

Những lưu ý trong hành trình đi Hà Giang từ Hà Nội

Điều quan trọng nhất trong chuyến đi Hà Giang từ Hà Nội là bạn chỉ nên di chuyển bằng xe tự lái khi đã có kinh nghiệm đổ đèo hoặc tự tin tay lái vững để chinh phục những đoạn cua tay áo rất nguy hiểm của Hà Giang.

Nếu đi xe máy, bạn hãy sử dụng loại mũ bảo hiểm kín, ít nhất 3/4 đầu. Tuyệt đối không sử dụng những loại mũ bảo hiểm rẻ tiền, chất lượng thấp vì nếu không may có sự cố sẽ rất nguy hiểm cho bạn.

Di chuyển bằng xe tự lái thì bạn nên đi ban ngày, tránh các khoảng thời gian sương mù và đêm muộn. Tốt nhất bạn hãy nên kết thúc hành trình khi trời vẫn còn sáng rõ do Hà Giang có rất nhiều đoạn đèo quanh co khuất tầm nhìn, ẩn chứa nhiều nguy hiểm.