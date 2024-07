Grand World Hà Nội ở đâu?

(VTC News) -

Grand World đang là địa điểm du lịch gần Hà Nội được nhiều du khách vô cùng quan tâm. Không chỉ nổi tiếng với kiến trúc nghệ thuật độc đáo mà nơi đây còn là tọa độ “ăn chơi” vô cùng hấp dẫn. Hãy cùng tìm hiểu xem Grand World ở đâu và thiên đường vui chơi, ăn uống này có gì hot?

Grand World - địa chỉ vui chơi, giải trí và mua sắm tọa lạc ở Vinhomes Ocean Park 3, Ocean City Hà Nội

Grand World ở đâu, cách Hà Nội bao xa?

Địa chỉ: Vinhomes Ocean Park 3, Ocean City Hà Nội

Grand World là trung tâm giao thương quốc tế sở hữu vị trí “vàng”. Tọa lạc giữa thành phố điểm đến Ocean City, Grand World kết nối 3 giao lộ gồm: Đại lộ San Hô – Vinhomes Ocean Park 2, Đại lộ Bốn Mùa – Vinhomes Ocean Park 3 và Đường Vành Đai 3.5 huyết mạch.

Cách trung tâm Thủ đô khoảng 30km, nơi đây được xem là địa điểm du lịch gần Hà Nội 1 ngày đang được nhiều du khách “săn đón”. Grand World là tọa độ vui chơi, giải trí và mua sắm thời thượng nhất ở miền Bắc. Được chia thành 2 phân khu với hai màu sắc văn hóa đặc trưng là Ý phồn hoa và Hàn Quốc rực rỡ, nơi đây cũng được xem là điểm đến của lễ hội, của những trải nghiệm tinh hoa văn hóa – nghệ thuật – kiến trúc Á – Âu.

Một con tàu được đóng theo thời trung cổ trên dòng sông của Grand World

Đến Grand World bằng phương tiện gì?

Sau khi đã biết chính xác tọa độ Grand World ở đâu, bạn có thể lựa chọn một trong các phương tiện dưới đây để đến thiên đường vui chơi giải trí này!

Xe buýt: Xe bus là hình thức di chuyển an toàn, tiện lợi lại tiết kiệm chi phí. Để tới siêu quần thể ẩm thực – vui chơi giải trí – mua sắm Grand World bạn có thể lựa chọn các tuyến buýt điện miễn phí hoặc tuyến buýt có phí tùy theo nhu cầu.

Các tuyến buýt miễn phí kết nối nội thành và di chuyển nội khu (áp dụng từ 04/01/2024):

Tuyến Ocean City 01: Royal City – Times City – Ocean City (xuất bến từ Ocean Park 3)

Tuyến Ocean City 02: Bờ Hồ – Ocean City (xuất bến từ Ocean Park 3)

Tuyến Nội khu OCP01 (chạy 1 chiều)

Các tuyến buýt có phí:

Tuyến buýt E01: Bến xe Mỹ Đình → Điểm đỗ xe KĐT Ocean Park 01.

Tuyến buýt E02: Hào Nam → Điểm đỗ xe KĐT Ocean Park 01.

Tuyến buýt E03: Mỹ Đình (Hàm Nghi) → Điểm đỗ xe KĐT Ocean Park 01.

Giá vé các tuyến buýt trên dao động từ 8.000 VNĐ – 9.000 VNĐ/lượt. Sau khi dừng ở điểm đỗ xe KĐT Ocean Park 01, bạn tiếp tục bắt tuyến buýt OCP01 để đến bến trả Ocean Park 2,3 và di chuyển tới Grand World.

Phương tiện cá nhân:Nếu đã biết được vị trí Grand World ở đâu bạn cũng có thể lựa chọn di chuyển đến đây bằng phương tiện cá nhân như xe máy hoặc ô tô. Tùy theo vị trí xuất phát mà lộ trình cũng như thời gian di chuyển sẽ có sự khác nhau.

Xuất phát từ trung tâm Hà Nội: Bạn chạy xe theo hướng cầu Vĩnh Tuy -> đường Cổ Linh -> cao tốc Hà Nội – Hải Phòng -> cao tốc song hành -> Grand World. Thời gian di chuyển dao động từ 30 – 45 phút. Từ các tỉnh thành khác: Du khách ở tỉnh thành khác có thể lựa chọn các phương tiện như ô tô, xe khách hoặc máy bay để đến Grand World. Từ sân bay Nội Bài, bạn bắt grab, taxi truyền thống hoặc taxi Xanh theo tuyến cao tốc 5B Hà Nội – Hải Phòng. Sau đó khi gần đến trạm thu phí Hưng Yên Vinhomes Ocean Park 2 thì rẽ phải vào đường vành đai 3.5 để đến Grand World.

Review Grand World có gì hấp dẫn?

Thưởng ngoạn phân khu The Venice đậm chất Ý. Đặt chân đến phân khu The Venice, du khách sẽ bị choáng ngợp bởi phong cách kiến trúc đậm chất Ý. Trải dài hai bên bờ sông Venice thơ mộng là hàng trăm căn shop rực rỡ sắc màu. Trên sông là những con thuyền Gondola độc mộc mang đậm đặc trưng của thành phố Ý. Đến với phân khu The Venice, du khách cũng đừng bỏ qua cơ hội trải nghiệm nhiều địa điểm hấp dẫn như:

Sông Venice:Có chiều dài hơn 800m, sông Venice được lấy cảm hứng từ những dòng kênh phồn hoa của Venice (Ý). Ngồi trên thuyền Gondola xuôi theo dòng sông xanh mướt là trải nghiệm mà bạn không thể bỏ lỡ. Nhịp thuyền chậm rãi sẽ đưa du khách thả hồ về đất nước Italy xa xôi và ngắm nhìn những căn shop rực rỡ sắc màu ở hai bên bờ.

Tháp Đồng Hồ tại phân khu The Venice

Cầu Hoàng Gia:Đến Grand World mà không check in tại cầu Hoàng Gia thì quả là thiếu sót lớn. Bộ đôi cầu được thiết kế bắc qua dòng sông Venice xinh đẹp, được bố trí cạnh quảng trường Piazza và nối tiếp cầu Đông Tây. Nơi đây được xem là địa điểm check in “triệu like” cho mọi du khách.

Quảng trường Piazza:Điểm nhấn của quảng trường này chính là đài phun nước được thiết kế vô cùng đẹp mắt. Với diện tích lên đến 6900m2 quảng trường Piazza Della Gloria là nơi diễn ra hàng loạt sự kiện và lễ hội vô cùng sôi động.

Tháp Đồng Hồ: Ngay cuối dòng sông Venice thơ mộng là tháp đồng hồ được xây dựng với chiều cao 36m. Với kiến trúc độc đáo công trình này là tọa độ check in lý tưởng mà du khách không thể bỏ qua.

Cầu Đông Tây:Với chiều dài hơn 100m, bắc ngang qua đường vành đai 3.5, cầu Đông Tây là điểm nhấn đặc biệt của Grand World. Cây cầu này là điểm đón du khách khám phá giữa hai phố Ý – Hàn. Thiết kế ấn tượng, hiện đại của cây cầu này cũng thu hút nhiều du khách đến check in.

Khám phá phân khu K-Town đậm chất Hàn

Tọa độ “ăn chơi” này có gì thú vị thì hãy ghé ngay phân khu K-Town đậm chất Hàn để trải nghiệm nhiều hoạt động vô cùng hấp dẫn. Đến đây, bạn sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng những căn shop với kiến trúc giao thoa giữa truyền thống – hiện đại.

Grand World sở hữu nhiều góc check in lung linh

K-Town tái hiện một cách chân thật văn hóa Hàn Quốc xưa và nay với khu phố mua sắm Gangnam; phố ẩm thực và nghệ thuật Hongdae; phố văn hóa Itaewon; phố thời trang mỹ phẩm Myeongdong. Đặc biệt, K-Town sở hữu Quảng trường có diện tích hơn 1.2ha với các dãy phố đi bộ K-Street mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm vui chơi, mua sắm, thưởng thức ẩm thực xứ sở kim chi.

Chưa hết, ghé phân khu K-Town du khách còn được mãn nhãn các show trình diễn ánh sáng nghệ thuật tại Quảng trường. Cùng với đó là những màn hiệu ứng ánh sáng của sóng nước dọc theo các tuyến phố K-Street. Tất cả tạo nên một không gian đa sắc màu mang đậm chất văn hóa Hàn Quốc.

Wow cùng show diễn thực cảnh đỉnh cao The Grand Voyage

Nếu đã biết được địa chỉ Grand World ở đâu mà không đến đây để thưởng thức show diễn thực cảnh đỉnh cao The Grand Voyage thì quả là đáng tiếc. The Grand Voyage tái hiện hải trình giao thương từ châu Âu, băng qua con đường tơ lụa trên biển, di chuyển qua 5 đại dương, khám phá vùng đất phí biển Đông với thương cảng Hội An – Việt Nam phồn hoa trong truyền thuyết.

Mãn nhãn với show diễn thực cảnh The Grand Voyage

Với sân khấu thuyền độc đáo, kết hợp cùng công nghệ mapping 3D trên cánh buồm khổng lồ cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại và màn nước khổng lồ mang đến show diễn mãn nhãn cho người xem. The Grand Voyage có thời lượng 40 phút với gần 40 tấn đạo cụ biểu diễn, hơn 62 diễn viên, hơn 5000 m3 nước mang đến những khoảnh khắc hoành tráng trên sân khấu.

Thánh địa sống ảo đứng vào là có ảnh đẹp

Chẳng quá khi nói rằng, Grand World là tọa độ sống ảo hot nhất miền Bắc hiện nay. Với lối kiến trúc độc đáo cùng những góc phố lãng mạn, nơi đây trở thành “thánh địa” check in của giới trẻ. Đến Grand World, nhớ check in “cháy máy” những tọa độ “hót hòn họt” dưới đây:

Phân khu The Venice đậm chất Ý với dòng sông Venice thơ mộng, những chiếc thuyền Gondola và hàng trăm căn shop rực rỡ sắc màu ở hai bên bờ. Cây cầu Đông Tây kết nối “phố Ý” tráng lệ với K-Town “chuẩn Hàn” vừa hiện đại vừa cổ kính. Cùng với đó là hàng loạt cảnh quan mang tính biểu tượng như: Tháp đồng hồ, đài phun nước Amore ước nguyện, quảng trường Grande, đu quay ngựa gỗ…

Thiên đường lễ hội “không ngủ”

Thiên đường vui chơi, giải trí, mua sắm này có gì thú vị? Đến với Grand World, du khách sẽ được đắm chìm trong không gian lễ hội sôi động với hàng loạt hoạt động đặc sắc. Hãy “save” ngay lịch biểu diễn của của các lễ hội tại Grand World dưới đây để không bỏ lỡ bất cứ sự kiện nào!

Du khách thưởng thức các món ăn hấp dẫn khi đến với Grand World

Tham gia vào hành trình ẩm thực độc đáo

Đến Grand World, ngoài việc thỏa thích check in, khám phá các tiết mục biểu diễn đặc sắc, du khách còn được ăn ngon. Nơi đây thực sự là thiên đường của những tín đồ đam mê ẩm thực. Từ những món ăn đường phố cho đến ẩm thực truyền thống Việt Nam hay các món ăn nổi tiếng trên khắp thế giới, Grand World đều có thể “chiều lòng” thực khách.

Hy vọng với những thông tin trong bài viết đã giúp bạn biết được chính xác tọa độ Grand World ở đâu và cách di chuyển đến đây. Tổ hợp vui chơi giải trí “all in one” này chắc chắn sẽ khiến bạn phải choáng ngợp bởi quy mô và độ hoành tráng. Với hàng loạt tọa độ check in “sang – xịn – mịn”, nhiều lễ hội đặc sắc cùng không gian ẩm thực độc đáo, hành trình khám phá Grand World chắc chắn sẽ khiến bạn mê đắm.