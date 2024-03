(VTC News) -

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp để cánh đàn ông thể hiện sự trân trọng, yêu thương đối với "một nửa thế giới", không chỉ là mẹ, vợ hay người yêu mà còn cả bạn bè, đồng nghiệp nữ trong công ty. Dưới đây là những lời chúc 8/3 dành cho đồng nghiệp, bạn bè hay và ý nghĩa nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 2024 để bạn tham khảo.

Lời chúc 8/3 dành cho đồng nghiệp

1. Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, chúc các bạn đồng nghiệp nữ xinh đẹp của tôi nhận được nhiều quà tặng, nhiều hoa và nhiều lời chúc của một nửa còn lại.

2. Xin chúc những người chị, người em của tôi mãi xinh, mãi tươi, giỏi việc nước, đảm việc nhà và luôn hăng say trong mọi cuộc đời. Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ!

3. Chúc các chị em hạnh phúc không chỉ riêng ngày hôm nay mà còn 364 ngày còn lại cũng được. Happy Women’s Day!.

4. Ngày 8/3, chúc các chị một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc. Chúc chị em luôn duyên dáng và xinh đẹp trong mắt một nửa thế giới còn lại.

5. Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, chúc chị em trong toàn cơ quan có ngày vui trọn vẹn. Chúc mỗi người đều tìm cho mình được sự bình yên và hạnh phúc. Chúng ta là một gia đình. Mà gia đình thì phải luôn vui. Mình xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả chị em một ngày 8/3 tràn ngập niềm hạnh phúc.

Hãy gửi lời chúc Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 cho đồng nghiệp, bạn bè. (Ảnh: Pinterest)

6. Hôm nay là ngày cả thế giới tôn vinh phụ nữ, tôi xin gửi tới tất cả phụ nữ những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc chị em ngày càng xinh đẹp, trẻ trung và thành công hơn trong cuộc sống nhé. Happy Women’s Day.

7. Ngày 8/3, xin chúc các chị em đồng nghiệp công việc thuận lợi, sự nghiệp thăng tiến trong tương lai và luôn vui vẻ, hạnh phúc, nhận được cơn mưa lời khen và nhiều món quà đẹp nhất.

8. Chúc các chị em của tôi mãi luôn xinh, mãi tươi. Nhân ngày 8/3 một lần nữa chúc chị em gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và sớm có được tình yêu thật đẹp nhé.

9. Xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả “bông hoa xinh đẹp” trong công ty, chúc các chị em trọn vẹn niềm vui và đong đầy hạnh phúc trong Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

10. Chúc các chị em đồng nghiệp có một ngày 8/3 ý nghĩa, vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu. Chúc chị em sẽ ngày càng xinh đẹp, gặp nhiều may mắn và thành công trong sự nghiệp của mình.

Lời chúc 8/3 dành cho bạn bè

1. Ngày 8/3, chúc một nửa thế giới luôn thành công trong cuộc sống! Chúc bạn của tớ luôn duyên dáng và xinh đẹp trong mắt một nửa thế giới còn lại!

2. Nhân dịp 8/3, tôi xin gửi tới tất cả chị em những lời chúc mừng tốt đẹp nhất! Chúc cho các chị em ngày càng xinh đẹp thành công hơn trong cuộc sống!

3. Chúc tất cả cá chị em phụ nữ, những người tôi quen và những người phụ nữ khắp mọi nơi trên thế giới này không còn vất vả, không còn bị định kiến trọng nam khinh nữ, luôn có một cuộc sống hạnh phúc và mãi mãi hạnh phúc!

4. Chúc bạn của tớ nhận được nhiều quà, nhiều hoa nhiều lời chúc của phái nam trong ngày hôm nay nhé. Chúc bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc, niềm vui và gặp những điều tuyệt diệu trong cuộc sống!

5. Tôi chúc tất cả phụ nữ trên thế giới này mãi xinh đẹp, luôn là bông hoa thơm trong vườn hoa ngát hương. Và mỗi người trên con đường kiếm tìm hạnh phúc sẽ tìm được một tình yêu vừa vặn với chính mình!

6. Xin được gửi lời chúc tràn đầy yêu thương nhất đến với bạn của tôi. Chúc bạn có ngày 8/3 và 364 ngày còn lại trong năm luôn bình an, vui vẻ và thành công trong công việc lẫn trong cuộc sống.

7. Bạn thân à, chúc bạn nhận được nhiều quà, nhiều hoa, nhiều lời chúc của phái nam trong ngày đặc biệt hôm nay nhé. Và hãy hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn và gặp thật nhiều may mắn hơn nha.

8. Này, điều may mắn nhất của mình là được làm bạn với cậu đấy. Cảm ơn cậu đã luôn là người bạn đáng tin cậy của mình. Chúc cậu Ngày Quốc tế Phụ nữ ngập tràn niềm vui, ngập tràn trong hoa và quà nữa nhé. Happy Women’s Day!

9. Phụ nữ là để yêu thương, vậy nên đừng buồn vì chưa tìm thấy nửa còn lại nhé. Bởi tớ vẫn ở đây và có mặt bên cạnh cậu mọi lúc! Chúc mừng cậu Ngày Quốc tế Phụ nữ.

10. Tớ tin rằng, chẳng có câu chúc 8/3 cho bạn bè nào tuyệt vời bằng việc chúng ta vẫn luôn đồng hành cho đến bây giờ. Và tớ hi vọng sẽ tiếp tục đi bên cậu trong những chặng đường tiếp theo. Được là bạn tốt của cậu là niềm vui trong đời tớ.

Lời chúc 8/3 hài hước cho bạn bè

1. Ngày 8/3, chúc bạn tôi tay ôm nhiều hoa, giỏ đựng đầy quà, khỏi lo việc nhà, được đi chơi xa, ăn uống thả ga, tiền không phải trả, nói năng rôm rả, cười tươi như hoa.

2. Chúc bạn thân của tôi có một ngày 8/3 thật nhiều hoa và quà nhé bởi kiểu gì tôi cũng được chia phần mà. Happy Women's Day!

3. Gửi những con người đã chịu đựng thói hư tật xấu của nhau suốt những năm qua, hôm nay 8/3 chúc các bạn mình hai tay đầy quà, tiêu tiền không cần nhìn giá và sớm có người yêu nhé!

4. Nhân ngày 8/3, chúc các bạn của tớ mau ăn chóng lớn, mạnh mẽ, kiên cường, bớt mê trai, luôn rạng rỡ và nhiều tiền.

5. Chúc nửa kia của thế giới 8/3 sống như nữ hoàng, vui tươi và nhận nhiều quà từ ai kia nhé!

6. Bạn thân à, 8/3 chúc bạn vui vẻ như chim sẻ, giàu sang như phượng hoàng, cày khỏe như trâu và bớt tạo nghiệp lại với mình nha.

7. Bạn thân ơi, 8/3 rồi, chúc bạn có nhiều tiền, du lịch thả ga, mua sắm thoải mái và nhớ bao nuôi mình bạn nhé!

8. Hôm nay là 8/3, chúc bạn tươi không cần tưới, khỏe hơn cả mình, chúc bạn nhanh thành công, sớm có bồ để bớt làm phiền mình.

9. Nhân dịp 8/3 không biết nói gì hơn là chúc chúng ta mau giàu, sớm có người yêu đẹp, ngày càng xinh gái.

10. Chúc bạn của mình có một ngày 8/3 vui vẻ, nhận thật nhiều quà nhé. Nếu chưa cần nhận, mình sẽ vui vẻ cầm về nhà mình giúp bạn nhé!

Lời chúc 8/3 bằng tiếng Anh dành cho bạn bè, đồng nghiệp

1. You are a lady of elegance and grace, and I greatly admire you. I'd want to wish you a very Happy Women's Day.

Bạn là một phụ nữ sang trọng và duyên dáng, và tôi rất ngưỡng mộ bạn. Tôi muốn chúc bạn một Ngày Quốc tế Phụ nữ thật hạnh phúc.

2. Working with you has always been a joy and a fantastic learning experience. I want to wish the amazing woman a happy Happy Women's Day.

Làm việc với bạn luôn là một niềm vui và một trải nghiệm học hỏi tuyệt vời. Tôi muốn chúc người phụ nữ tuyệt vời có Ngày Quốc tế Phụ nữ hạnh phúc.

3. Wishing a very Happy Women's Day to the most amazing women I know!

Chúc những người phụ nữ tuyệt vời nhất mà tôi biết một ngày 8/3 hạnh phúc! Happy Woman's Day!

4. Happy Women's Day to one such woman who always succeeds because she works hard and never gives up on things or people.

​Xin gửi lời chúc mừng Ngày Phụ nữ tới một người phụ nữ luôn thành công vì bạn làm việc chăm chỉ và không bao giờ từ bỏ mọi thứ.

5. All best wishes on International women’s day. Keep shining and smiling always!

Xin dành tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất đối với Ngày Quốc tế Phụ nữ. Hãy luôn mỉm cười và tỏa sáng!

6. Thank you for being there during the tears and of course, the laughter. May you have a Happy Women’s Day!

Cảm ơn bạn vì đã ở đây ngay cả khi buồn khóc cũng như khi vui cười. Chúc bạn sẽ có Ngày Quốc tế Phụ nữ vui vẻ!

7. On women’s day what can I wish for, but the very best for you! Happy Women’s Day!

Vào Ngày Quốc tế Phụ nữ, tôi mong ước mọi thứ tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn. Chúc bạn một 8/3 hạnh phúc!

8. Please make the most of your day; you deserve to be happy today. Happy International Women's Day!

Hãy tận dụng tối đa thời gian trong ngày của bạn; bạn xứng đáng được hạnh phúc ngày hôm nay. Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ!