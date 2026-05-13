Học sinh TP.HCM đăng ký thi tốt nghiệp 'ngược' xu hướng cả nước

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa công bố thông tin chi tiết về tình hình học sinh lớp 12 đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo đó, kỳ thi năm nay tại TP.HCM có tổng cộng 142.899 thí sinh đăng ký, trong đó có 7.978 thí sinh đã tốt nghiệp nhưng vẫn tham gia dự thi. Điều này tiếp tục khẳng định TP.HCM là địa phương có quy mô tổ chức kỳ thi lớn nhất cả nước.

Trong cơ cấu đăng ký môn tự chọn, nhóm Khoa học tự nhiên dẫn đầu với tổng 113.328 lượt đăng ký. Cụ thể, môn Vật lý chiếm 44,90% (64.162 thí sinh), Hóa học chiếm 26,68% (38.120 thí sinh) và Sinh học chiếm 7,73% (11.046 thí sinh).

Thí sinh TP.HCM tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. (Ảnh: Nguyễn Huế)

Song song đó, môn Ngoại ngữ ghi nhận 65.475 thí sinh đăng ký (45,82%) - cao nhất trong tất cả môn tự chọn nếu xét riêng lẻ. Điều này cho thấy học sinh TP.HCM ngày càng chú trọng năng lực ngoại ngữ phục vụ hội nhập quốc tế.

Nhóm Khoa học xã hội cũng có lượng đăng ký đáng kể nhưng vẫn thấp hơn nhóm Khoa học tự nhiên. Cụ thể, Lịch sử có 41.113 thí sinh (28,77%), Địa lý có 33.574 thí sinh (23,49%) và Giáo dục Kinh tế và Pháp luật có 23.061 thí sinh (16,14%).

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, xu hướng này phản ánh định hướng đặc trưng của học sinh thành phố đối với các ngành kỹ thuật - công nghệ, phù hợp với cơ cấu kinh tế năng động của địa phương.

Các môn có số lượng thí sinh đăng ký thấp nhất gồm Tin học (2.087 thí sinh), Công nghệ Công nghiệp (277 thí sinh) và Công nghệ Nông nghiệp (873 thí sinh).