(VTC News) -

Gội đầu bằng nước chè xanh có tác dụng gì?

Nước chè xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là các flavonoid hỗ trợ bảo vệ và phục hồi nang tóc. Từ đó giúp giảm gãy rụng, hỗ trợ kích thích tóc mọc nhanh hơn và giúp mái tóc thêm phần bóng mượt, mềm mại.

Dưới đây là những tác dụng của việc gội đầu bằng nước chè xanh:

Kích thích mọc tóc

Nổi tiếng với hàm lượng chất chống oxy hóa phong phú, trà xanh là nguồn năng lượng giúp thúc đẩy sự phát triển của tóc và ngăn ngừa rụng tóc. Các chất chống oxy hóa còn có thể bảo vệ da đầu, giúp trẻ hóa nang tóc, khuyến khích tóc phát triển khỏe mạnh từ gốc.

Báo Điện tử VOV dẫn nguồn trang Healthshots cho biết, trong một nghiên cứu năm 2007 được công bố trên tạp chí Phytomedicine, các nhà khoa học phát hiện ra rằng epigallocatechin gallate trong lá chè xanh kích thích mọc tóc.

Gội đầu bằng nước chè xanh rất tốt cho sức khoẻ

Ngăn ngừa rụng tóc

Theo tạp chí quốc tế về nghiên cứu đa ngành và đánh giá tăng trưởng, chè xanh là một phương thuốc hữu ích với những người bị rụng tóc androgenetic - loại rụng tóc phổ biến.

Rối loạn này thường liên quan đến nồng độ dihydrotestosterone (DHT) cao, một dẫn xuất của testosterone. DHT làm co nang tóc, dẫn đến tóc mỏng hơn, yếu hơn và cuối cùng là rụng tóc.

Làm tóc chắc khỏe hơn

Chè xanh chứa các vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa quan trọng, nuôi dưỡng nang tóc từ bên trong. Các chất dinh dưỡng này, bao gồm vitamin B, C và các axit amin, giúp củng cố thân tóc, giúp tóc bền hơn và ít bị gãy hơn.

Cải thiện sức khỏe da đầu

Báo Lao động dẫn nguồn trang Healthshots cho biết, trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Anti - inflammatory and Anti - allergy Agents in Medical Chemistry, trà xanh chứa các đặc tính chống viêm có thể giúp điều trị một số rối loạn da đầu như gàu do nấm Malassezia gây ra và có thể dẫn đến da đầu bong tróc, ngứa. Các chất chống oxy hóa của trà xanh có thể giúp giảm viêm và làm dịu da đầu ngứa.