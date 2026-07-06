Giáo sư Nguyễn Ngọc Hà làm Phó Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội

Bộ GD-ĐT vừa có quyết định điều động, bổ nhiệm GS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà NộiTrường ĐH Sư phạm Hà Nội. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/7.

GS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) vừa được điều động, bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

GS Nguyễn Ngọc Hà sinh năm 1974, công tác tại Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT từ tháng 7/2022; nguyên là Trưởng Khoa Hóa học của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội (giai đoạn 2012-2022).

Trong quá trình công tác tại Bộ GD-ĐT, ông Hà nhiều năm giữ vai trò Trưởng Ban Đề thi của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT (gần nhất là các năm 2025 và năm 2026).

Ngoài GS Nguyễn Ngọc Hà, đợt này, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cũng có thêm 1 tân phó hiệu trưởng là PGS.TS Nguyễn Lân Hùng Sơn, nguyên Trưởng Phòng Công tác chính trị học sinh, sinh viên; nguyên Trưởng Khoa Sinh học của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội hiện nay vẫn là PGS.TS Nguyễn Đức Sơn.